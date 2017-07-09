Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dia Evkur Yeni Malatyaspor’un kampına katıldı

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen golcü futbolcu Issiar Dia, daha önce anlaşmaya vardığı Evkur Yeni Malatyaspor’un kampına katıldı.

09 Temmuz 2017 Pazar 22:02
Dia Evkur Yeni Malatyaspor’un kampına katıldı

Evkur Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayıp, Bolu’daki kampa dahil olan Fransız oyuncu Issiar Dia, teknik heyet ve futbolcularla tanıştıktan sonra yapılan antrenmanda yer aldı.

Yeni takımıyla ilk çalışmasında çevresine neşe saçan Dia ile Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın yakından ilgilendiği gözlendi.

Dia son olarak Fransa Lig 1’de Nancy forması giydi. 30 yaşındaki Fransız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını ve oyuncunun kampa dahil olduğunu açıklayan Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı, Dia’nın kendisini daha önce Türkiye’de kanıtlamış bir oyuncu olduğunu belirtti.

Doğru ve nokta transferler yaptıklarını kaydeden Ravcı, son olarak Fransa’da başarılı bir grafik çizen Dia’nın takıma faydalı olacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.

Nancy forması altında geçen sezon 30 maça çıkan Issiar Dia, 8 gol 3 asistlik performansla oynadı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 22:02
  1. Fenerbahçe
  2. Türkiye
  3. Malatya
  4. Fransa
  5. Bolu
  6. Ertuğrul Sağlam
  7. Malatyaspor
  8. Nancy
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MotoBosna, Kosova’ya ulaştı
    1. MotoBosna, Kosova’ya ulaştı
    2. Türkiye Anadolu'nun çalınan eserlerin..
    3. MotoBosna, ilk sınırı aştı
    4. Umran 275. Sayısı 15 Temmuz Darbe..
    5. Rusya Türkiye'yi seçti! İlk olacak
    6. Sıcak havalarda halsizlik nasıl..
    7. Katil, Suriyeli aileye evi taşırken..
    8. Bozdoğanlı Okan, gözyaşları içinde..
    9. Ormanda çıkan yangında 15 dönümlük..
    10. Kıyıya vuran suntaların temizliğine..
    11. Silivri’deki yangında 30 dönümlük..
    12. Vali ve Büyükşehir Başkan Vekili..
    13. Hüseyin Cihan Avcu, Manisa Büyükşehir’de
    14. Tamir için çıktığı çatıdan düşen..
    15. Çekirge Meydanı değerine kavuşuyor
    16. Dia Evkur Yeni Malatyaspor’un kampına..
    17. Yeni statta ‘eksiklerin tespiti’..
    18. Ormanlık alanda korkutan yangın
    19. Suriyeli anne ve bebeği için gıyabi..
    20. C“Güvenpark’ta başladığımız yürüyüşü..
    Araplar o ilçeyi işgal etti! 30 bin kişi...
    Araplar o ilçeyi işgal etti! 30 bin kişi...
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'