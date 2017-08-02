DHKP/C ile bağlantılı dergiye baskın: 1 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde Sultangazi’de terör örgütü DHKP/C ile bağlantılı olduğu ileri sürülen ‘Yürüyüş Dergisi’ adlı yayın organına sabah saat 10.00 sıralarında operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alınırken, terör örgütü DHKP/C ile ilgili olduğu öne sürülen bazı örgütsel dokümanlara da el konuldu. Operasyonda binanın yangın merdiveninden kaçtığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.