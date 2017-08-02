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DHKP/C ile bağlantılı dergiye baskın: 1 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C ile bağlantılı olduğu ileri sürülen bir derginin merkezine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:02
DHKP/C ile bağlantılı dergiye baskın: 1 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde Sultangazi’de terör örgütü DHKP/C ile bağlantılı olduğu ileri sürülen ‘Yürüyüş Dergisi’ adlı yayın organına sabah saat 10.00 sıralarında operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alınırken, terör örgütü DHKP/C ile ilgili olduğu öne sürülen bazı örgütsel dokümanlara da el konuldu. Operasyonda binanın yangın merdiveninden kaçtığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:02
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Sultangazi
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