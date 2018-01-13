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DHKP-C’nin tünelli evi yıkıldı

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen operasyonda, ormanlık alana açılan gizli tünel girişi bulunan ev belediye ekiplerince yıkıldı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:33
DHKP-C’nin tünelli evi yıkıldı

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri 8 Eylül’de terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyon düzenledi. Sarıyer, Baltalimanı Mahallesi, Meydan Çıkmazı Sokak’taki bir adrese giren ekipler, adreste aranan 2 şüpheliden birini bulamadı. Şüphelinin kaçtığını değerlendiren ekipler adreste inceleme yaptı. Araştırmalarda, evin odalarından birinde gizli bir tünel girişi olduğu anlaşıldı. İncelemede tünelin ormanlık alana açıldığı tespit edildi.

Polis baskınlarından kurtulmak, örgütün silah ve patlayıcı getirip-götürmek için kullandığı anlaşılan tünel beton dökülerek kapatıldı. Terör polisi 2 kişinin yakalandığı o operasyonda, örgütün sosyal etkinlik alanı adı altında kullandığı iki yapıya daha baskın düzenledi. Ruhsatsız oldukları belirlenen ve aralarında, örgütün “Gençlik Federasyonu” adı altında toplantı için kullandığı yapının da bulunduğu 3 yer için yıkım kararı alındı. DHKP-C’nin kullandığı adresler, iş makineleri yardımıyla yıkıldı.

Kaynak: Sözcü

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 11:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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