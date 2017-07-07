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DHKP-C'nin suikast timine operasyon yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri devlet görevlilerine suikast yapmak için hazırlık yapan bir DHKP-C hücresindeki teröristleri suikastte kullanacağı silah ve krokilerle birlikte ele geçirdi.

07 Temmuz 2017 Cuma 16:42
DHKP-C'nin suikast timine operasyon yapıldı

İstanbul'da, sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen terör örgütü DHKP/C üyesi 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı bulunan terör örgütü DHKP-C üyesi B.E.'nin, kentte sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah Esenyurt'ta bir hücre evine baskın yapan polis, B.E.'yi ve aynı evde bulunan F.B., Ö.Ç. ve A.İ.K. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, 1 adet AK-47 tipi kaleşnikof marka silah, bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve toplam 130 adet fişek ile çeşitli örgütsel doküman ele geçirildi. Eylem talimatı alan B.E.'nin saldırı için hangi hedefi seçtiği henüz açıklanmadı. Gözaltına alınan B.E. ile Ö.Ç., F.B. ve A.İ.K., Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 16:42
  1. dhkpc
  2. dhkpc suikast
  • MemetMemet30 dk önce
    Hamdolsun. Devletimiz son zamanlarda göz açtırtmıyor bu hainlere.
  • Ruhi Ruhi 32 dk önce
    Bu p..çl.........ri gebertin
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