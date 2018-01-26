DHKP-C'liler tiyatroyu daha fazla uzatamadı

OHAL kapsamında çıkan kararname ile kovulan ve bu yüzden açlık grevi tiyatrosu başlatan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, tiyatroyu bitirme kararı aldıklarını açıkladı.

Gülmen ve Özakça'nın işlerine iade edilmek için OHAL İnceleme Komisyonu’na yaptıkları başvuru, bugün OHAL Komisyonu tarafından reddedilmişti.