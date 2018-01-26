Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

DHKP-C'liler tiyatroyu daha fazla uzatamadı

OHAL kapsamında çıkan kararname ile işten kovulan DHKP-C'li sözde öğretmenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevi tiyatrosunu daha fazla uzatamadı. İkili, grevi sonlandıracaklarını açıkladı.

26 Ocak 2018 Cuma 14:26
DHKP-C'liler tiyatroyu daha fazla uzatamadı

OHAL kapsamında çıkan kararname ile kovulan ve bu yüzden açlık grevi tiyatrosu başlatan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, tiyatroyu bitirme kararı aldıklarını açıkladı.

Gülmen ve Özakça'nın işlerine iade edilmek için OHAL İnceleme Komisyonu’na yaptıkları başvuru, bugün OHAL Komisyonu tarafından reddedilmişti.

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 14:26
  1. nuriye gülmen
  2. semih özakça
  3. DHKP-C
  4. açlık grevi
  5. OHAL
  6. OHAL komisyonu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    1. PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya..
    2. ''Türk uçaklarını vurmaya..
    3. ABD'nin en büyük dergisi Trump'ı böyle..
    4. Somali'den Afrin açıklaması
    5. ABD'yi böyle resmettiler...
    6. Beşiktaş ayrılığı açıkladı
    7. Operasyon onlarla güçleniyor
    8. Fırat Kalkanı ve Afrin'e damga vurdu!..
    9. DHKP-C'liler tiyatroyu daha fazla..
    10. İşte 30 YPG'li teröristin öldürüldüğü..
    11. FETÖ'nün dişçisi: Fotomontaj!
    12. Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı!..
    13. ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de..
    14. 'Gençler, size vatanı emanet edeceğiz,..
    15. Afrin için PKK'ya kötü haber geldi
    16. 30 YPG’linin öldürüldüğü köy!
    17. Akit'in haberi Fransız basınında geniş..
    18. İyilik yapmak isterken ceza yediler!
    19. Ünlü oyuncunun restoranına önce araba..
    20. Denizde facia... Bota ateş açıldı!
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...