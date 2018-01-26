DHKP-C'liler tiyatroyu daha fazla uzatamadı
OHAL kapsamında çıkan kararname ile işten kovulan DHKP-C'li sözde öğretmenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevi tiyatrosunu daha fazla uzatamadı. İkili, grevi sonlandıracaklarını açıkladı.26 Ocak 2018 Cuma 14:26
OHAL kapsamında çıkan kararname ile kovulan ve bu yüzden açlık grevi tiyatrosu başlatan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, tiyatroyu bitirme kararı aldıklarını açıkladı.
Gülmen ve Özakça'nın işlerine iade edilmek için OHAL İnceleme Komisyonu’na yaptıkları başvuru, bugün OHAL Komisyonu tarafından reddedilmişti.