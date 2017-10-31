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DHKP-C'li Erdal'ın avukatı Katalan lideri savunacak

İspanya'nın "devlete başkaldırma" suçlamasında bulunduğu Katalonya Başkanı Carles Puigdemont Belçika'ya sığındı.

31 Ekim 2017 Salı 10:39
DHKP-C'li Erdal'ın avukatı Katalan lideri savunacak

Belçikalı avukat Paul Bekaert, eski Katalan lideri Carles Puigdemont'un kendisini avukatı olarak atadığını duyurdu. Belçika resmi haber ajansı Belga'ya konuşan avukat Paul Bekaert gün içinde Puigdemont'la görüştüğünü belirterek, "Puigdemont Belçika'da" açıklamasını yaptı. Puigdemont'un Belçika'ya iltica başvurusunda bulunup bulunmayacağı konusunda yorum yapmayan Bekaert, eski Katalan liderin avukatlığını yapacağını açıkladı.

DHKP-C ÜYESİ ERDAL'IN DA AVUKATIYDI

Belçika'nın tanınmış avukatlarından Bekaert, 25 Mayıs 2016'da davadan geri çekilene kadar uzun yıllar terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'ın avukatlığını yapmıştı. "ETA'nın avukatı" olarak da tanınan Bekaert, ETA terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen ve Belçika tarafından İspanya'ya iade edilmeyen Natividad Jauregui adlı kişinin de avukatlığını üstlenmişti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 10:39
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