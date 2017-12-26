DHKP-C sevdalısı Kemalistler şokta!

Semih Özakça ile cezaevinde başlattıkları “açlık grevi tiyatrosuyla” göklere çıkartılan Gülmen’in yaptığı Seyit Rıza paylaşımı olay oldu. Gülmen’in, “Dersim’den Kemal Babamız geldi. Dünyaları getirdi bana. O, bugünün Seyid Rızası. Ellerine sarılmalı, gözlerinden öpmeli, sevdasına hayran olmalı... ” paylaşımı sert tepki gördü. Gülmen’i kahraman ilan edenler “Bundan sonra seni destekleyen Atatürk sevdalısı zor bulursun” , “Gerçek yüzü ortaya çıktı”, “İnanılır gibi değil yazıklar olsun” sözleriyle ateş püskürdü.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL