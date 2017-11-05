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Deyrizor'da şiddetli patlama: En az 100 ölü

Deyr ez Zor'daki bir sığınmacı kampında bomba yüklü bir aracın infilak etmesi nedeniyle en az 100 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

05 Kasım 2017 Pazar 13:54
Deyrizor'da şiddetli patlama: En az 100 ölü

Suriye devlet televizyonuna göre Deyr ez Zor’daki bir göçmen kampında en az 100 kişinin ölmesine yol açtığı tahmin edilen saldırıda yaralananların net sayısı bilinmiyor fakat kurbanların çoğu kadın ve çocuklar.

ÜSTLENEN YOK

Öte yandan bombalı saldırıyı üstlenen bir grup henüz olmadı. Suriye hükümeti cuma günü Deyz ez Zor'da DEAŞ'e karşı zafer ilan etmişti. Fırat Nehri’nin batı kıyısında yer alan ve bir petrol üretim merkezi olması nedeniyle ülkenin doğu kesimlerindeki en önemli kent olan Deyr ez Zor’un denetimini kaybetmesi, DEAŞ için büyük bir darbe olmuştu. Zira kentin denetimini yitirmesiyle DAEŞ'in Suriye'de kontrol ettiği büyük kent kalmamıştı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 13:54
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