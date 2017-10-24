Deyrizor’a hava saldırısı: 30 ölü

Suriye rejimi askeri medyası saldırının uluslararası koalisyon tarafından yapıldığını iddia ederken mahalli kaynaklar saldırının Rus ve Suriye tarafından yapıldığını öne sürdü.

Suriye askeri medyası Suriye’nin denetimi altında bulunan Deyrizor şehrinin Kusur mahallesine yapılan hava saldırısında 14 kişinin öldürüldüğü ve onlarca kişinin yaralandığını yazdı.

Bir başka kaynak muhtemelen bir Rus savaş savaş uçağının yanlışlıkla Deyrizor’u bombaladığını ve çoğu sivil 70 kadar kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olduğunu yazdı.

Tıbbi kaynaklar Deyrizor hastanelerine çoğu kadın ve çocuk en az 28 ceset ve 40 yaralının geldiğini açıkladı. Mahalli kaynaklar ise Suriye rejimine ait savaş uçaklarının yanlışlıkla Kusur mahallesinde Fetih Camisi civarını bombaladığını ve otuzdan fazla kişinin öldüğü onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Bombalama sonuncu binaların tahrip olduğu yaralılar için kan ihtiyacı olduğu belirtildi. Kusur mahallesinin son birkaç yıldır Suriye rejiminin kontrolü altında bulunan Deyrizor’un en büyük mahallesi olduğu kaydedildi. Deyrizor’un yarıdan az bir kesiminin de DEAŞ’ın kontrolü altında olduğu belirtildi.