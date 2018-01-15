Deyr Ez Zor’da sivil katliamı
ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu birçok sivil hayatını kaybetti ve yaralandı.15 Ocak 2018 Pazartesi 17:56
Doğudaki Deyr Ez Zor bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından Kashkiya kasabasında bırakılan mayının patlaması sonucunda bir kişinin bacağı koptu.
ABD tarafından yönetilen koalisyon uçaklarının son katliamında Deyr Ez Zur’un doğusundaki “Al-Jerzi Sharqi” köyündeki yerleşim bölgelerini bombalamak suretiyle 23 sivili katletmişti.
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