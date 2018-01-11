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Devrimin yıl dönümünde yine karıştı

'Arap Baharı' olarak tanımlanan kitlesel eylemlerin doğum yeri olan Tunus'ta vatandaşlar yine sokağa çıktı.

11 Ocak 2018 Perşembe 19:36
Devrimin yıl dönümünde yine karıştı

Tunus'ta gerçekleşen devrimin 7'inci yılına az bir süre kala vatandaşlar yeniden sokağa çıktı.

Hayat pahalılığına ilaveten hükumet tarafından getirilen ve yeni yıldan itibaren uygulamaya konulan yeni zamlar, 10 milyon nüfuslu ülkenin birçok kentinde protesto ediliyor.

Protestocuların yol kapatma, lastik yakma ve bazı kamu araç ve binalarını ateşe verme eylemlerine polisin müdahalesi sert oluyor.

Ayrıca zaman zaman polisle çatışan göstericiler, güvenlik güçlerine taşla saldırırken polis göz yaşartıcı gaz kullanarak eylemcileri dağıtmaya çalışıyor.

Tunus İçişleri Bakanlığı 2 gündür devam eden gösteriler sırasında 200'den fazla eylemcinin gözaltına alındığını duyurdu.

Euronews'in aktardığına göre Ayşe isimli bir kadın protestocu, 'devrim'in üzerinden 7 yıl geçmiş olmasına rağmen hükumetlerin boş vaatlerin ötesinde bir şey yapmadığını dile getirdi.

"2011'den bu yana 7 yıl oldu ama hükumetler bizim için hiçbir şey yapmadı. Protestoların olması çok doğal. Bence bu seferki eylemler, fiyat artışlarından dolayı 2011'dekine göre çok daha büyük olacak"

Ahmet isimli bir başka gösterici de vatandaşların temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak halde olduğunu söyledi.

"Gündelik zaruri ihtiyaçların alınmakta zorlandığı bir ortamda insanların protesto etmesi çok doğal. Bu normal bir şey"

Güvenlik güçlerinin plastik mermi ve gazla saldırmasına karşın protestolar ülke çapında yayılıyor. Yaklaşık 20 kentte eylemciler sokaklarda. Yolları kapatıp lastik yakan eylemciler, polise molotof ve taşla karşılık veriyor.

 

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 19:36
  1. Tunus
  2. Tunus İçişleri Bakanlığı
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