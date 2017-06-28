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Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı: Sessiz kalıyorsak...

Ruhani'nin sert bir dille eleştirdiği Devrim Muhafızları, ülkenin birliği için şimdilik sessiz kaldıklarını bildirdi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:45
Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı: Sessiz kalıyorsak...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devrim Muhafızları'nın füze denemesi yapmasının Batı ile yapılan anlaşmalara sabotaj olduğunu söylemişti.

Devrim Muhafızları'ndan sürekli şikayetçi olan Ruhani, anlaşmaları baltalamak için sürekli girişimlerin olduğunu ifade etmişti.

"TÜFEK SAHİBİ AZ KALIR FÜZE SAHİPLERİYİZ"

İran Cumhurbaşkanı'nın bu söylemlerine Devrim Muhafızları'ndan tehdit gibi bir açıklamayla yanıt geldi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, "Biz serzenişlere kulak asmıyoruz. Bizi 'tüfek sahibi' olarak tanımlayabilirler. Tüfek sahibi az kalır, biz 'füze sahipleriyiz'." ifadelerini kullandı.

"BİRLİĞİ KORUMAK İÇİN SESSİZ KALIYORUZ"

Hükümet yöneticilerinin en zor işleri en düşük rakamlarla Devrim Muhafızlarına havale ettiğini, yapılan işlerle iftihar ettiklerini söyleyen Caferi, milyarlarca tümen borçlarının olmasına rağmen insafsızca sözler sarf etmelerinin kabul edilebilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Tüfek ve füzelere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu şu günlerde yapılan eleştiriler, devrim muhafızlarının hedefleri konusunda zihinlerde şüphe oluştururken tüm bu eleştirilere şu an birliği korumak için sessiz kalıyoruz." diye konuştu.

SORUMLULUKTAN KAÇIYOR

Caferi, isim vermeden Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Devrim Muhafızlarını eleştirme sebebini, "Bu tür açıklamaların hedefinin yalancı iki kutup oluşturma ve halkın geçim derdini temin etme sorumluluğundan kaçma olarak düşünüyoruz." şeklinde değerlendirdi.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:45
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