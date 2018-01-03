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Devrim Muhafızları Komutanı: Fitne sona erdi

İran'da Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi ülkede başlayan protestoların bittiğini belirterek "Fitne sona erdi" dedi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:12
Devrim Muhafızları Komutanı: Fitne sona erdi

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ülkesinde son günlerde gerçekleşen "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini iddia etti.

"FİTNENİN SONA ERDİĞİ GÜN"

İran devlet televizyonuna konuşan Caferi, "Bugün fitnenin sona erdiği gündür." ifadesini kullandı.

Ekonomik sebeplerle geçen hafta perşembe günü başlayan eylemlerin, cuma günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü vurgulayan Caferi, "Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar gözaltına alındı." dedi.

ABD, İSRAİL, SUUDİ ARABİSTAN SORUMLU TUTULDU

Caferi olaylardan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

İran yönetiminin çağrısıyla, rejim yanlıları bugün Ahvaz, Abadan, Gorgan, İylam, Erak, Hurrem Abad, Kirmanşah, Buşehr gibi kentlerde "rejime destek" mitingi düzenlemişti.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 17:12
  1. Muhammed Ali Caferi
  2. İran
  3. gösteri
  4. protesto
  • Adsız.Adsız.39 dk önce
    Adalet ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir...İran ,yanlışından dönüp , mezhepçi yayılmacılığı körükleyenlerin İran düşmanları olduğunu anlamalı artık....
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Fitneyi cikaranlari Asin picleri
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Sasani imparatotluğu peşinde koşan sözde mollalar bu hayale muhalif gurupların elebaşlarını içeri tıkmak için tertiplenmişti zaten. Tırpanlandılar.
Bugünkü Akit

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