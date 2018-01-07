Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Devrim muhafızları açıkladı! Olayların arkasında o ülkeler var...

İran Devrim Muhafızları, ABD, İngiltere ve İsrail tarafından kışkırtıldığını iddia ettikleri protestoları bastırdıklarını duyurdu.

07 Ocak 2018 Pazar 12:50
Devrim muhafızları açıkladı! Olayların arkasında o ülkeler var...

İran Devrim Muhafızları'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İran'ın devrimci halkı, güvenlik kuvvetleri, polisi ve İstihbarat Bakanlığı el ele vererek; ABD, İngiltere, İsrail siyonist rejimi, Suudi Arabistan ve diğer iki yüzlüler tarafından kışkırtılan protesto zincirini kırdı." ifadelerine yer verildi.

28 Aralık 2017'de ekonomik gerekçelerle İran genelinde protestolar başlamış ve bu süreçte 45'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 12:50
  1. İran Devrim Muhafızları
  2. ABD
  3. İngiltere
  4. İsrail siyonist rejimi
  5. Suudi Arabistan
  • Ramazan karacaRamazan karaca31 dk önce
    Ha simdi aklinizi basiniza alin once iceride halkin taleplerini yerine getirin daha sonrada enerjinizi disariya odaklandirin. Dost ve dusmaninizi iyi belleyin mezhepcilik yapip musluman toplumuayristirmayin.akilli olun.yoksa coniler sabirsizliklaasi yapmak icin bekliyorlar. Irak afganistan suriyede yaptiklari gibi
  • abdoabdo46 dk önce
    dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
  • BirisiBirisi51 dk önce
    Bu üçlü her yerde aynı. YEDEKLERİ DE VAR
  • ErolErol52 dk önce
    yakaladiklarinizi biz asamadik siz asin
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
  1. Uzman Çavuş'un üstünden çıktı.....
  2. Binden fazla terörist teslim oldu
  3. İsveç'te patlama! Yaralılar var...
  4. Yunanistan'dan NATO'ya şok rest!
  5. Erdoğan açıklamıştı... Devletten..
  6. Satanist ayin için eve girdiler... Ölü..
  7. Bakan Bozdağ'dan kumpas davasıyla..
  8. Milli uçak için kritik süreç başlıyor!
  9. Bakanlıktan rekor ceza! Tam 78 bin..
  10. Devrim muhafızları açıkladı! Olayların..
  11. 24 yıllık sır cinayet ortaya çıktı
  12. 6 yıl sonra bir ilk! Üretici..
  13. Ünlü teknik direktör Erdoğan'a hayran..
  14. 11 prens daha gözaltına alındı
  15. Saldırı hazırlığındaydılar! Hepsi..
  16. HDP'li başkan öldü!
  17. Yunan askerler NATO'ya isyan etti:..
  18. Örneği yok! Açılışını Erdoğan yaptı
  19. Kar geliyor mu? İşte güncel hava..
  20. ''Bizi Türkiye kurtaracak'' demişti!..
Kral Selman daha fazla direnemedi, imzayı attı
Kral Selman daha fazla direnemedi, imzayı attı
Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
Almanya'dan büyük skandal! Türkiye'ye şart koştular
Almanya'dan büyük skandal! Türkiye'ye şart koştular

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
Bakan Soylu 'ayağını kırın' demişti! Yakalanan ismin mesleği şok etti...
Bakan Soylu 'ayağını kırın' demişti! Yakalanan ismin mesleği şok etti...
Trump'ın "Kim Jong-un" sevinci
Trump'ın "Kim Jong-un" sevinci