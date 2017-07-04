Devrim gibi karar! Artık izinsiz yapılabilecek

Binaların kendi ihtiyaçları için yapılacak güneş enerjisi paneli kurulumunda artık yapı ruhsatı izni aranmayacak. Güneş enerjisindeki diğer prosedürlerin de hızlanmasıyla 2018’de çatıların güneş panelleriyle dolması bekleniyor. Bu şekilde hem apartmanların masrafları çıkacak, hem de güneşten elde edilecek fazla elektrik şebekeye geri satılabilecek. Güneş enerjisiyle apartman başına yılda 8-9 bin lira kazanç elde edilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre hedefte 10 milyon çatı var.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre, binaların kendi ihtiyaçları için yapılacak güneş enerjisi sistemleri, taşıyıcı sistemi etkilememek ve muvafakat alınmak kaydıyla yapı ruhsatı gerektirmeyecek.

Düzenlemenin yeni halinde, “Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az “C” olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur” denildi.

‘ARTIK ELİMİZ RAHAT’

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, yapılan düzenlemeyle, ev çatılarında güneş panellerinin yaygınlaşması için gereken 3-4 ana unsurdan birisine çözüm getirildiğini belirterek, “Belediyeden uygunluk yazısı için süre uzun sürüyordu. Yeni yönetmelikle konuya açıklık geldi. Ruhsatla ilgili tadile gerek yok dendi. Bu elimizi rahatlattı. Gittiğimizde uygunluk yazısını kolay alacağız. Belediye ayağını bu şekilde tamamladık” dedi. Amaçlarının evlere güneş enerjisi için bürokratik sürecin iki haftada tamamlanması olduğunu ifade eden Erkan, “EPDK ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile görüşüyoruz” diye konuştu. İşin Maliye Bakanlığı kısmı da olduğunu belirten Erkan, fazla elektriğin şebekeye geri satılması için altyapıya ihtiyaç olduğunu belirterek, “Ayşe teyze kurduğu zaman parasını alamıyor. Şirket kurmazsan ödeme alamazsın yazısı geliyor. Fazla elektrikten yılda 8-9 bin lira geliyor. Şirket kurulmadan bu ödeme yapılmalı” dedi.

FİYATLAR ÇOK DÜŞTÜ

Güneş panellerinin ucuzladığını, maliyetlerin watt başına 5 dolardan 50 cent’e kadar düştüğünü anlatan Erkan, “Bankalardan 8-9 yıla yayılan mikro kredi verilirse herkes yaptırabilecek. 2018’de çatılar hareketlenmeye başlayacak” dedi. Erkan, yaygınlık için emlak ve çevre vergilerinde özendirici düzenleme talep etti.

50 MW’LIK DEV PANDA!

Çin’de Panda Green Energy şirketinin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle birlikte altına imza attığı sosyal sorumluluk projesi “Panda GES” devreye alındı. 50 MW’lık panda görünümlü güneş tarlası 5 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildi. Projenin hedefi, bu yolla gençlerin ilgisini çekmek ve yenilenebilir enerji yatırımlarına olan ilgiyi artırmak.

TÜRKİYE’DE 10 MİLYON ÇATI İÇİN ‘ALTERNATİF’?

EPDK tarafından 10 KW’ye kadar üretim yapan güneş enerjisi panellerinin sisteme enerji satabilmesini sağlayan düzenlemeyle, vatandaşlar güneşten kendi elektrik ihtiyacını karşılayabilecek, ihtiyaç fazlası elektriği şebekeye vererek para kazanabilecek. Taslağa göre, uygulamadan yararlanmak isteyenler şebeke işletmecisine başvuracak. Güneş enerjisi üretim tesisi, tüketim tesisinin ölçüm noktasından dağıtım sistemine bağlanacak. Toplu konut projelerinin yanı sıra villaların da yararlanabileceği düzenlemeyle, öncelikle apartman giderleri karşılanabilecek. Şu anda güneş santrali kurmak için 10 yıllık elektrik faturası kadar para ödenmesi gerekiyor. Bu da 3-4 bin dolara karşılık geliyor. Maliyetlerin düşmesiyle güneş enerjisinin öne daha da açılacak. Önümüzde dönemde, büyük projelerle Türkiye’deki 10 milyon çatı için güneş enerjisi gündeme gelebilecek.