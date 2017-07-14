Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Devrilen tırdaki tonlarca sarımsak yola döküldü

Şanlıurfa’da bariyerlere çarptıktan sonra devrilen tırdaki 23 ton sarımsak yola döküldü.

14 Temmuz 2017 Cuma 23:32
Devrilen tırdaki tonlarca sarımsak yola döküldü

Kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun Evren Sanayi Sitesi yakınında bulunan Akabe yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Araban ilçesinden aldığı sarımsakları Şanlıurfa merkeze getiren Ahmet A.’nın kullandığı 27 Y 9480 plakalı tır, yokuştan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada tır sürücüsü yara almazken içindeki 23 ton sarımsak ise yola dağıldı. Sağlam olan sarımsaklar işçiler tarafından toplanarak kasalara konuldu. Yüzlerce kilo sarımsak ise araçların lastikleri altında ezildi. Trafiğin aksamasına neden olan kazada yan yatan tır vinç yardımıyla düzeltildikten sonra trafik akışı kısmen sağlanmaya başlandı. Tır sürücüsü Ahmet A. aracın birden yan yatıp bariyerlere çarptığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 23:32
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. Araban
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Hainlerin hainliğini unutturmamamız lazım”
    1. “Hainlerin hainliğini unutturmamamız..
    2. Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarını..
    3. Devrilen tırdaki tonlarca sarımsak..
    4. Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 12..
    5. Bülent Ecevit Üniversitesi Ankara’da..
    6. 2 altın kemerli ağa Selim’den veda..
    7. Kaynarca, 15 Temmuz şehitleri için..
    8. 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri..
    9. Uşak Valisi Demir basın mensupları ile..
    10. Kepez Çaylıoğluspor’dan 6 Tekvandocu..
    11. Vodafone Park’ın etrafını kana bulayan..
    12. Türkiye 12. Yaş Yaz Kupası
    13. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier..
    14. AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı..
    15. "15 Temmuz sadece bir darbe girişimi..
    16. “15 Temmuz bir milletin yeniden..
    17. Kula’da gölete 5 bin balık bırakıldı
    18. Şehit aileleri tarafından verilen Türk..
    19. AFAD’dan Gümüşhane’de ‘O kahraman..
    20. Serik’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma,..
    Yarım asırlık sucuk kralı kepenk indirdi!
    Yarım asırlık sucuk kralı kepenk indirdi!
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Rusya üstünü brandayla örtüp gizlice getirdi!
    Rusya üstünü brandayla örtüp gizlice getirdi!