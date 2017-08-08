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Devrilen ağaç 2 araca hasar verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen ağaç 2 araca hasar verirken, 8 aylık hamile kadın hafif yaralandı.

08 Ağustos 2017 Salı 21:57
Devrilen ağaç 2 araca hasar verdi

Edinilen bilgiye göre, Kızılmurat Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı eski adliye binası yanında kaldırım çalışması yapıldığı sırada, kökünde çürüme olduğu belirlenen yaklaşık 8 metre uzunluğundaki ağaç, 01 DL 121 plakalı Hüseyin S. ile33 DGM 45 plakalı Kadir H. idaresindeki araçların üzerinde devrildi.

Ağacın üzerine devrildiği Kadir H.’nin kullandığı 33 DGM 45 plakalı aracın içinde bulunan ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Aslıhan H. arka tarafı tamamen ezilen araç içinde yaşadığı korku nedeniyle fenalaştı. Hamile kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Her iki araçta da maddi hasar oluşurken, devrilen ağaç ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:57
  1. Mersin
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  4. Alparslan Türkeş
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