Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Devrek Irmağı Islah Projesi çalışmaları kesintisiz devam ediyor

Devrek Irmağı Islah Projesi çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor

08 Ağustos 2017 Salı 22:47
Devrek Irmağı Islah Projesi çalışmaları kesintisiz devam ediyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde çalışmalarına hız verilen Devrek Irmağı ıslah Projesi çalışmaları kesintisizi olarak devam ediyor. Devrek’in çehresini değiştirecek olan Devrek Irmağı Islah Projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci’nin hayata geçmesi için 5 yıldır büyük çaba harcadığı bu projenin maliyeti 22 Milyon TL olarak açıklandı. Ağalar Mahallesi Sahil Sokak’ta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Semerci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu proje Devrek için çok önemli bir proje. Tarih boyunca ilçemiz selden ve su taşkınlarından çok zarar görmüş.1998 yılında yaşanan selin izlerini silemedik. Bölge Trafikten Saraçoğlu Petrole kadar taşkın koruma ile ilgili 22 Milyon TL’lik yatırıma geçtiğimiz günlerde başlandı. İlçemizin ortasından geçen bu ırmağımız bizlere zarar vermeyecek. Devrek Meslek Yüksek okulumuza kadar olan bölgede sahilde yol olacak. Dedeoğlu Köyü tarafında TOKİ’ye kadar olan alan, Devrek’in yeni yerleşim bölgesi olacak. Islah edilen ırmağın etrafında yeni yaşam alanları kazanılmış olacak. Ayrıca yatırımcılar içinde cazip alanlar ortaya çıkacak " diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:47
  1. Zonguldak
  2. TOKİ
  3. Devrek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 2017 İkinci Çeyreğine İlişkin Açıklamalarda Bulundu
    1. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin..
    2. Akıncı Üssü davasının altıncı celsesi..
    3. Mardin'de terör saldırısı: 1 asker..
    4. İran İHA'sından ABD savaş uçağına taciz
    5. Brüksel'de bomba alarmı
    6. Kılıçdaroğlu'ndan 'Yarın seçim..
    7. İstanbul'da 4 tondan fazla uyuşturucu..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık eski..
    9. Almanya'da bir Türk'ün bulduğu bir..
    10. İsviçre'de uçak düştü! Ölenler var
    11. Üniversitelere yerleştirme sonuçları..
    12. AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Demek..
    13. Çaldıran’da sokak hayvanlarını..
    14. İmparator Gallienus’un Mektubu Side..
    15. Azeri askerleri sabotaj için sızmaya..
    16. ASEM Bilim ve Sanat Eğitimi tamamlandı
    17. Kahraman şehidin kardeşine anlamlı jest
    18. Tarihi binadan kopan parçalar..
    19. Çıktığı direkte akıma kapılan şahıs..
    20. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-365354.html
    Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri Kılıçdaroğlu’nu!
    Kulağından tuttuğunuz gibi atın içeri Kılıçdaroğlu’nu!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    AK Partili isim öldürüldü
    AK Partili isim öldürüldü
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!