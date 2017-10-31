Devletten ‘yapay zekâ’ adımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında, inovasyon uzmanlarının üniversite öğrencilerine vereceği eğitimlerle, yapay zeka çalışmaları A'dan Z'ye gençlere anlatılarak kendi projelerini geliştirmeleri teşvik edilecek.



'Yapay Zeka Nesli' projesiyle gençler, bilim adamları tarafından gelecekte dünyaya damga vurması öngörülen yapay zeka çalışmalarıyla tanıştırılacak. Yapay zeka çalışmalarının Türkiye'deki yerinin ve geleceğinin önemli mühendis ve inovasyon uzmanları tarafından anlatılacağı proje kapsamında gençlere robotik, yazılım ve inovasyon dersleri de verilecek. Üniversite öğrencileri için hazırlanan projeyle gençlere yapay zeka çalışmalarının temel prensipleri öğretilerek bilim dünyasına katkı sağlamaları teşvik edilecek.



Tesla'nın kurucusu Musk, teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri.