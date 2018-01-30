Devletten vatandaşa karşılıksız ödeme! İşte şartlar

Devlet, zor durumda olan, hasta, başkasının bakımına muhtaç, yoksul ya da kimsesizlere, oğlu askere gidenlere ve doğum yapanlara farklı isimler altında ödeme yapıyor. Bu karşılıksız destekleri almanın belli şartları var. İşte detayları...

1 - ENGELLİYE EVDE BAKANA AYLIK



Engelli raporunun ‘Ağır Engelli’ kısmında ‘EVET’ yazan vatandaşların bakımını üstlenen yakınına bağlanan bir aylık. Evde bakım aylığı bağlanabilmesi için ailede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3 ’ün (2018 için bu rakam 967. 27 TL’dir) altında olması ve engellinin bakımını üstlenecek bir yakınının olması gerekiyor. Evde Bakım Aylığı, 2018 yılı için aylık 1068 lira olarak belirlendi. Başvurular ikamet edilen ilçenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Merkezleri’ne yapılacak.



2 - DOĞUM YAPANA



Doğum yapan her anne için tek sefere mahsus 1. çocuğa 300 TL, 2. çocuğa 400 TL, 3. çocuk ve daha fazlası için 600 TL doğum yardımı veriliyor. Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İlçe Sosyal Hizmet Merkezlerinde alınıyor. Yardım 15 Mayıs 2015 sonrası doğan bütün çocuklar için geçerli oluyor. Bu tarihten önce doğan çocuklar, yeni doğan çocukların kaçıncı çocuk olduğunda hesaba dahil ediliyor.



3 - DUL AYLIĞI 500 LİRA



Resmi nikâhlı eşi vefat etmiş, hanedeki hiç kimsenin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelirinin olmadığı hallerde dul kadına maddi destek sağlanıyor. İki ayda bir yapılan bu ödemenin tutarı 500 lira. Başvuru ikamet edilen adrese en yakın kaymakamlık içerisindeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yapılıyor. Hanedeki kişi başına aylık gelirin 483 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesiliyor. 65 yaş aylığı alanlar bu maaşı alamıyor. İkisinden biri tercih edilecek.



5 - MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE DÜZENLİ KATKI VAR



- Evli ise eşinin bekar ise anne/babasının herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelirinin olmadığı ve Mütevelli Heyetince muhtaç durumda olduğuna karar verilen askerin eşine, bekar ise anne veya babasına 2 ayda bir 550 TL maddi yardım yapılıyor. Ayrıca asker çocuğu için de 2 ayda bir 200 TL maddi yardım sağlanıyor.



- Muhtaç asker ailelerine yönelik nakdi yardım programı, Aile Bakanlığı tarafından zorunlu askerlik hizmetini yürüten muhtaç er ve erbaşların ailelerine yönelik bir düzenli nakdi yardım. Başvuruda bulunacak kişiler, ikamet ettikleri il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kimlikleri ile başvuracak. Aylık en fazla 15 ay sürüyor. 65 yaş maaşı alan ve eşi/oğlu askerde olan kişiler ayrıca bu yardım programına başvurabilir.