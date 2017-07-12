Devletin zirvesi şehitlere koştu

Hiç kimsenin beklemediği sıcak bir Temmuz akşamında hain emelleri için devletin silahlarınını ve askerini kullanarak tarihin en rezil kalkışmasına girişen Fetullahçı Terör Örgötü’nün (FETÖ) şehit ettiği 249 kahraman vatan evledı dua, rahmet ve hayırla yad ediliyor. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”ne sayılı günler kala başlayan etkinlikler kabir ziyaretleriyle başladı. Bu kapsamda

ERDOĞAN KUR’an-ı KERİM OKUDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ilk olarak Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret etti. Yaklaşık iki saat süren ziyarette, Erdoğan ve Yıldırım, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti. Erdoğan, şehitlerin kabirleri başında Kur’an-ı Kerim de okudu. Ziyarette Erdoğan ve Yıldırım, şehitlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Erdoğan ve Yıldırım’a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da eşlik etti.

ABDULLAH TAYYİP’E DUA

Erdoğan ve Yıldırım ile beraberindekiler daha sonra 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank’ın Şehzadebaşı Camisi’ndeki kabrini ziyaret ederek dua etti. Ardından Anadolu yakasına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da aralarında bulunduğu 15 Temmuz şehitlerinin Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret etti.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakası çıkışına inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda da incelemelerde bulundu.