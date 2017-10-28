Devletin zirvesi cami açılışında

Başkent Ankara’da itfaiye meydanında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 4 yıl önce yapımına başlanan, 7 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Melike Hatun Camisi düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsanları, kılık kıyafetine bakarak şehir merkezine sokmayanlar, yeni inşa ettikleri semtleri de camisiz, ezansız, ruhsuz bir şekilde tasarlamışlardır. Biz Melike Hatun Camii gibi eserlerle cumhuriyetin Ankara’sını, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın Ankara’sıyla buluşturuyoruz dedi.

Devletin zirvesi dün Ankara’nın Ulus ilçesinde Melike Hatun Camii’nin açılışına katılarak Cuma namazını burada kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Tek parti döneminde camileri ahırlara çeviren zihniyet, Ankara’da da mescitleri mahzenlere, bodrumlara, binaların en kör noktalarına mahkum etmişlerdir” dedi.

Devletin zirvesi dün Ankara’nın Ulus ilçesinde Melike Hatun Camii’nin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Hakan Çavuşoğlu ve Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Valisi Ercan Topaca ile birlikte açılışı gerçekleştirilen Melike Hatun Camii’nde kıldı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrasında vatandaşlara hitap etti. Caminin şehre, ülkeye ve tüm alemi İslam’a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Melike Hatun’un, halk arasında “Sultan Hatun” olarak bilindiğini, en eski kayıtlara göre Melike Hatun’un 14’üncü yüzyılda yaşadığını söyledi.

“Caminin mimarisi bir ilk”

Melike Hatun Camii’nin mimarisinin Türkiye’de bir ilk olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yönüyle de farklı özelliklere sahip. 19 bin 500 metrekarelik arsa alanı, yaklaşık 7 bin cemaat kapasitesi, 3 şerefeli 4 minaresi, altta kongre salonu, medeniyetler müzesi, toplantı salonları, sergi mekanları, beş katlı otoparkı diğer özellikleriyle Melike Hatun Camii maşallah her açıdan adına, şehrimize yaraşır bir eser oldu” diye konuştu.

Erdoğan, böylece başta Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin müderrislik yaptığı Melike Hatun Medrese olmak üzere inşa ettirdiği cami, hamam, çeşme, bahçe gibi eserlerle tarihe “vakıf insanı” olarak geçen Melike Hatun’a vefa borcunun bir nebze ödemiş olunacağını belirterek, “Özellikle böyle bir hanımefendinin isminin bu camimize verilmiş olması, böyle bir isimle inşallah tarihimizle günümüzü meczetmiş olacağız” ifadesini kullandı.

Peygamber Efendimiz’in bir hadisi şeriflerinde “Kim Allah’ın rızasını talep ederek bir mescid inşa ederse, Allahü Teala’nın ona cennette bir ev inşa edeceğini müjdeliyor” diyen Erdoğan, “Rabbimiz de Tevbe Suresi’nde, Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder” dedi.

“Ankara Camisiz hale getirilmek istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu surede çok net bir şekilde mescitlere sahip çıkılması, onların imar ve ihya edilmesi gerektiğinin emredildiğini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti: “Ancak bir dönem ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Ankara’da da bu ayetin bize nakşetmek istediği şuurun ihmal edildiğini görüyoruz. Bilhassa tek parti döneminde Ankara’nın kadim kimliğinden kopartılmak ve adeta camisiz hale getirilmek istendiği, inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. Daha önceki dönemlerden kalan camileri, ahırlara çeviren zihniyet, Ankara’da da mescitleri mahzenlere, bodrumlara, binaların en kör noktalarına mahkum etmişlerdir. İnsanları, kılık kıyafetine bakarak şehir merkezine sokmayanlar, yeni inşa ettikleri semtleri de camisiz, ezansız, ruhsuz bir şekilde tasarlamışlardır. Evet, bir başkente asla yakışmayan yer altı camileri uzun yıllar Ankara’nın kaderi olmuştur. 1959 senesinde tamamlanan Maltepe Camii rahmetli Menderes’in, 20 yıllık bir çabanın sonucu 1987’de açılan Kocatepe Camii’nde rahmetli Özal’ın bir eseri olmuştur. Oysa nüfusunun 30-40 binleri bulduğu eski Ankara, her köşe başında bir caminin ve mescidin olduğu ruhaniyetli bir şehirdi. Biz bu tür eserlerle cumhuriyetin Ankara’sını, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın Ankara’sıyla buluşturuyoruz.” Melike Hatun Camii, Millet Camii ve yapımı devam eden Ankara yolundaki camiye işaret eden Erdoğan, bütün bunlarla inşallah bu mührün vurulmuş olacağını belirtti.

“Rabbim ülkemizi ezansız, camilerimizi cemaatsiz bırakmasın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu caminin yapımında devlet bütçesinin bir kuruşunun bulunmadığını, caminin tüm hayırseverlerin verdikleriyle yapıldığının altını çizdi. Erdoğan, bu yüzden hayırseverlere teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah Rabbim ülkemizi ezansız, camilerimizi de cemaatsiz bırakmasın” dedi. Daha sonra Erdoğan, beraberindekilerle besmele çekerek caminin açılış kurdelesini kesti.