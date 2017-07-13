Kendi okullarını parlatmak için devletin okuluna iftira atmışlar

Polis Akademisi Başkanlığı’nın Türkiye’nin terör örgütleri ile mücadelesini irdeleyen raporunda yer alan bir bilgi; 17-25 Aralık’ta hedefine ulaşamayan, 15 Temmuz kalkışmasında da başarılı olamayan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ipliğini bir kez daha pazara çıkardı. Devletin kılcal damarlarına kadar sızarak milyonlarca vatandaşın mağduriyetine yol açan FETÖ’nün kendi okulları ve yurtlarına öğrenci çekebilmek için kamuya ait eğitim kurumlarını saf dışı bırakmaya ve karalamaya çalıştığı ortaya çıktı.

KİRLİ PROPAGANDALARI DEŞİFRE OLUYOR

Polis Akademisi öğretim üyeleri Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Yrd. Doç. Dr. Deniz Turan tarafından hazırlanan kapsamlı çalışmada, FETÖ’nün kamusal alanlara yönelik kullandığı kirli propagandalar, gün yüzüne çıkarıldı. Kanlı örgütün kendisine ait olmayan tüm hizmetlere yönelik her türlü sahteliğe başvurduğu belirtilen raporda, FETÖ’nün bir bölgede okul açmadan önce, o ilde bulunan kamuya ait eğitim kurumlarında uyuşturucu, fuhuş ve benzeri gayri ahlaki zafiyetler olduğu algısını yürüttüğü belirtildi.

‘BİZİM OKULLARIMIZ TEMİZ DEVLETİNKİ KİRLİ’

Örgütün çalışma mekanizması, nihai hedeflerini açığa çıkaran raporda, “FETÖ bir ilde okul açmadan önce ve sonrasında, o ilde bulunan kamuya ait eğitim kurumlarında uyuşturucu, fuhuş ve benzeri gayri ahlaki zafiyetler olduğu izlenimi oluşturarak, kendi açtığı okulların tamamen bu tür olaylardan steril olduğundan bahisle kurtarıcı olduğu imajı vermeye çalışmıştır. Ancak görülmüştür ki devlet eğitim kurumlarında fuhuştan, uyuşturucu kaynaklı hiçbir adli olay kaydı bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Raporda, “FETÖ’nün açmış olduğu özel okullarına vatandaşları çekebilmek için, polis ve medya gücünü kullandığını görülmüştür” denildi.

MUHAMMED UZUN