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Devletin merkezinde hayalet kripto avı

Devlete sızmış kripto FETÖ’cülerin peşine düşen istihbarat kritik isimlere ulaştı. İtirafçıların verdiği bilgiler kapsamda, ByLock kullanmayan çok gizli 23 kripto isim yakalandı.

Devletin merkezinde hayalet kripto avı
Eklenme: 30 Aralık 2016, 01:27
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İstanbul’da devletin en hassas kurumlarına sızmış “kripto” FETÖ üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çok gizli bir operasyon başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, FETÖ/PDY ile etkin mücadele için özel bir ekip oluşturdu. Yürütülen soruşturmalarda, isimleri FETÖ üyelerinin kullandığı "ByLock", Bank Asya para yatırma gibi hiçbir eyleme karışmayan hayalet gibi devlet kurumlarına sızmış kripto FETÖ üyeleri tek tek tespit edilerek deşifre edilmeye başlandı.

ABİ'LER HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Oparasyonu yürüten Kaçakçılık ile Mücadele Şube ekipleri emniyet içerisindeki FETÖ bağlantılı abi ve ablalardan itirafçı olanların verdiği bilgilerle ‘hayalet hücreleri’ ortaya çıkardı. Soruşturmada emniyet ve  bürokrasi kademesinde gizli FETÖ'cüler tespit edilmeye başlandı.

KOMİSERLER YAKALANDI

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda kadın polis memurları T. K., S. A. ve S.D., erkek polis memuru ve komiserler S.Y., S.A., G.K., H.T.'nin de aralarında bulunduğu 14 kripto polis yakalandı.

KRİTİK GÖREVLERE SIZMIŞLAR

Bu kripto kişilerin suikast ve sabotaj gibi eylem yapma potansiyelinde oldukları belirtildi. Emniyette kurulan birimin gece gündüz çalışıp kendilerini gizleyen hayalet FETÖ’cüleri tek tek tespit edecekleri öğrenildi.

 
Etiketlerfetökriptodevlet kademesitespitbylock
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Hatice

O kadar cok kripto varki insallah devlet bu isi daha siki tutar istanbul da villalarda gizlice yapilan toplantilar yapildigini soylemislerdi ama bundan 2 yil once mesela beylikduzu hadimkoy yolundaki villalar var bana oyle anlatmislardi yalniz teferruatini anlatmadilar

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brhmysr

Bence fetönün görünmeyen yüzü görünenden daha fazla

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