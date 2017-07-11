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Devletin içindeki şeytan çıktı!

Gazeteci yazar Mehmet Tezkan "15 Temmuz’a sadece darbe girişimi dersek doğru tahlil yapamayız" değerlendirmesinde bulundu.

11 Temmuz 2017 Salı 22:37
Devletin içindeki şeytan çıktı!

İşte o değerlendirme:

15 Temmuz’a sadece darbe girişimi dersek doğru tahlil yapamayız..

Bir kere..

Darbe girişimi değil, özel kuvvetleri kullanarak iç savaş çıkarma girişimiydi..

Şeytanın son hamlesi!.

250 şehidimiz var.. Üzülüyoruz, keşke olmasaydı diyoruz.. Ama bir yer de iyi ki oldu da diyoruz..

Devletin içindeki şeytan çıktı..

Düşünün devletin içindeki şeytan kendini beş yıl, on yıl daha gizleseydi ne olurdu?

Büyük ihtimalle..

Devlet şeytanlaşacaktı!..

15 Temmuz’u ben böyle okuyorum.. Devletin içinden şeytanın çıktığı gün diyorum..

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 22:37
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