Devlete düşman devlet memuru

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL - 15 Temmuz darbe girişimi sonrası alınan OHAL kararıyla FETÖ’nün devlet kurumlarından tasfiyesi tüm hızıyla devam ederken, bölücü terör örgütü PKK’nın uzantılarının devlet içerisinde cirit attığı ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda uzun yıllardır memur olarak çalışan Cemile Baklacı’nın sosyal medya üzerinden Türkiye’deki huzur ve refah ortamını hedef alan PKK sempatizanı paylaşımlar yaptığı belirlendi. Kandil ağzıyla yazılmış bildirilerde imzası bulunan, güvenlik güçlerini soykırım yapmakla suçlayan, AK Parti Hükümetini bizzat hedef alan paylaşımları bulunan Baklacı’nın, hatta daha da ileri giderek erkeklerin İslam dininin bir nişanı olarak kabul edilen sünnete karşı çıkıp, İslam düşmanlığına soyunduğu bildirildi.

POLİSE SIKAN TERÖRİST MAĞDUR MUDUR?

Kadın, çocuk, asker, polis demeden mazlumları katleden, Türkiye’yi bölmeye ve parçalamaya çalışan terör örgütü PKK seviciliği yapan Cemile Baklacı’nın, yaptığı skandal Facebook paylaşımlarından birinde açıkça PKK propagandası yaptığı görülüyor. 18 Aralık 2014 tarihinde yaptığı paylaşımda terör örgütünün sesi olan IMC TV’de yer alan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polisle çatışmaya giren ve ölü ele geçirilen Kadir Çakmak isimli teröristi konu edinen bir haber paylaşıyor. Baştan sona asparagas bilgilerin yer aldığı haberde ise, terörist Çakmak’ın elinde silah olmadığına dikkat çekiliyor.

DEVLETİN MAAŞIYLA HDP’YE OY TOPLADI

7 Haziran seçimleri öncesinde terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’yi desteklediğini gizlemeyen ve hatta oy toplamak için çağrılarda bulunan Cemile Baklacı, Kandil ağzıyla yazılmış “Seçimlerde HDP’ye destek!” başlıklı bildiriye de imza attığı belirlendi. Ülkenin varlığına ve bütünlüğüne kast eden terör örgütü PKK ve terör kelimelerinin yer almadığı bildiride, başörtülülerin Meclis'te temsilinin yolunu açan ve her geçen gün de kadına yönelik yeni bir yasal reformu hayata geçiren AK Parti’nin kadın düşmanlığı yaptığı ileri sürülüyor.

Ayça Taşken isimli Facebook kullanıcısının “Katil AKP Hesap Verecek” sloganlarının yer aldığı afişleri 11 Mart 2014 tarihinde paylaşan Cemile Baklacı, 17-25 Aralık ihanet operasyonları sonrası “Ötekilerin Postası” isimli bir sayfanın “Hükümet İstifa, Halk İktidara” bir fotoğrafını paylaştığı görüldü.

NERDE HÜKÜMET KARŞITI EYLEM BAKLACI ORADA

AK Parti Hükümetinin erken yaşta evlendirilenlerin mağduriyetini gidermek için meclise sunduğu yasa tasarısı için “Cinsel İstismarı Meşrulaştırmazsınız” ifadelerini kullanan Cemile Baklacı, 13 Mart 2014 tarihinde, "Kalp pili kullanan polisi çatışmanın ortasına sokan zihniyettir 'Katill' olan, bu sistem polise de acımıyor ama o hala farkında değil" paylaşımında bulunuyor. Hükümeti devirmek için planlanan Gezi Olaylarında polise taş atarken hayatını kaybeden Berkin Elvan ile ilgili 11 Mart 2014’te bir paylaşım yapan Baklacı, “Bu ülkenin "çocukluğunu" katlettiler, katlediyorlar“ açıklamasında bulunuyor.

HÜKÜMET KARŞITLIĞINI İSLAM DÜŞMANLIĞINA TAŞIDI

AK Parti Hükümetini bizzat hedef alan paylaşımlarının yanı sıra İslam’a hakaret etme cüretinde de bulunan Baklacı, erkeklerin İslam dininin bir nişanı olarak kabul edilen sünnet olmasıyla dalga geçerek, 6 Kasım 2013’te yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en onurlu çükü sizinki mi? Sünnetli olunca "erkek" oluyorsun herhalde... "Erkek" olunca da "güçlü"... Güçlü olunca da iktidar... İktidar olunca da ırkçı..." ifadelerini kullanıyor.

DEVLET ADINA SUNUM YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve vali eşleri tarafından yürütülen Gönül Elçileri Projesi'nde de Sosyal Hizmet Uzmanı sıfatıyla sunum yaptığı da öğrenilen Cemile Baklacı’nın devletin maaşıyla devlet düşmanlığına soyunması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Devlet maaşlı PKK propagandası yapan Baklacı ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın derhal harekete geçmesi bekleniyor.