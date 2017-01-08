‘Devlet, terör örgütünden intikam almadan devlet olmaz’

Antakya Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bakan Soylu, "Şunu söylemek istiyorum birileri akıl veriyor ya, diyor ya 'Devlet adamı intikam demez' diye. Evet devlet devlete intikam, devlet milletine intikam elbetteki söylemez, ama bir şey söyleyeyim. Devlet terör örgütünden intikam almazsa devlet olmaz. Bize akıl öğretmesinler ve şu çok nettir bunları her birimiz gönlümüzde, vicdanımızda ve aklımıza eritiyoruz ve geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.

Gezi Parkı protestolarının Türkiye’de önemli atılımlar yapıldığı, ekonomik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde meydana geldiğini savunan Soylu, ardından 17-25 Aralık ve 6-7 Ekim olaylarının yaşandığını belirterek şöyle devam etti:

"Baktılar ki yüzde 50 alan AK Parti'yi iktidardan uzaklaştıramayacağız, alçak ve hain bir darbe girişimine ev sahipliği yaptılar. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağı kalktığı an, oradan havadan onun koordinatlarının ABD'den nereden verildiğini, yani bir talimatla beraber 'Siz Cumhurbaşkanı'nın uçağını düşürün, gereğini yerine getirin' diye onun koordinatlarını kimlerin verdiğini, nasıl ve ne şekilde hangi sonucu arzu etmek istediklerini hepsini biliyoruz.

‘BÜYÜK GÖLGELERDEN KORKMADIĞIMIZI HERKES BİLMELİ’

Kiminle mücadele ettiğimizi biliyoruz. PKK denen bir çeteyle beraber, bir alçakça terör örgütüyle beraber sadece onunla mücadele ettiğimiz hiç kimse zannetmesin. Onun arkasında kimlerin olduğunu, DEAŞ denen örgütün arkasında kimlerin olduğunu, FETÖ denen örgütün arkasında kimlerin olduğunu, onların o büyük gölgelerinden korkmadığımızı herkesin bilmesini istiyoruz."