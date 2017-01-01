Devlet piyangosu çekiliş araması toplum refleksini yansıtıyor

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2017'nin ilk gecesinde eğlence merkezi Reina'ya yönelik terör saldırısı düzenlendi. Kanlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken 65 kişi de yaralandı.

Ancak bu olay sonrası acı bir gerçek de gün yüzüne çıktı. ‘Zengin olma’ hayalleri ile yönlendirilen insanlar yaşanan terör saldırısını bir kenara bırakarak Milli Piyango’ sonuçlarına yoğunlaştı.

Kapitalist düşüncenin ne kadar esaret altına alındığını google’nin ‘Trend’ uygulaması gözler önüne serdi. Uygulamaya göre bugün (1 Ocak 2017) en çok aranan kelimeler arasında ‘Milli Piyango’ yer aldı.



