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Devlet onay verdi: 1 ay boyunca define arayacak

Düzce’nin Ağa Mahallesi’nde dere kenarında define olduğunu iddia eden bir kişi resmi izinleri alarak bölgede kazı çalışması başlattı.

28 Aralık 2017 Perşembe 14:28
Devlet onay verdi: 1 ay boyunca define arayacak

Düzce’nin Ağa Mahallesi içinden geçen dere kenarında ismi verilmeyen bir şahıs belirlenen bir bölgede define aramaya başladı. Şahıs, 3 şahsın arazinin birleştiği kısımda DSİ sınırları içerisinde ki dere yatağında define olduğunu iddia ederek kazı çalışması başlatmak için resmi izinlerini aldı. Bunun üzerine polis ekipleri, Düzce Müze Müdürlüğü ekipleri ve DSİ Şube Müdürlüğü ekipleri deveye girerek, hazine kazısı yapılan alanın sınırlarını belirlemek üzere çalışma başlattılar. Şahsa bir ay boyunca alanda kazı çalışması için izni verildiği öğrenildi. Ağa Mahallesi Muhtarı Nesim Zengin ise “Bir kişi bu alanda hazine olduğu iddiası ile kazı çalışması başlattı. Şahsın resmi izin aldığı bilgisine ulaşıldı. Aramalarını sürdürecek. Bakalım ne çıkacak“ dedi.

Kazı yapılan alanın kenarında arsası bulunan Dursun Baykal, isimli vatandaş ise “Burada dere yatağında bir hazine olduğunu iddia etmişler, Müze Müdürlüğüne başvurmuşlar emniyetten görevlilerle birlikte gelmişler. Ancak bize hiç haber verilmediğinden dolayı bizde tedirgin olduk. Bizim arsamıza bize sorulmadan girildiği için davacıyız dedik. Ama şu ana kadar herhangi bir şey çıkmadı ancak bir ay süreyle izin aldıklarını söylediler evraklarına da baktım her hangi bir sıkıntı yok. Ama yine de biz bize sorulmadan bizim arsamızdan geçilerek gidildiği için davacıyız dedik” şeklinde konuştu. 

Alanda çalışmalar sürüyor. 

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 14:28
  1. Düzce
  2. define
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