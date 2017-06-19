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'Devlet müsaade etse de biz etmeyiz'

LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne hakkında Alperen Ocakları'ndan 'yürütmeyiz' açıklaması geldi. Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, 'Devlet müsaade etse de biz müsaade etmeyeceğiz. Yürütmeyeceğiz' dedi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 16:41
'Devlet müsaade etse de biz etmeyiz'

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, 25 Haziran’da yapılacak Onur Yürüyüşü’ne ‘izin vermeyeceklerini’ söyledi. “Devlet müsaade etse de biz müsaade etmeyeceğiz. Yürütmeyeceğiz” diyen Mican, “Onlar hangi bölgede yürüyecekse gideriz o bölgeye o caddeyi kapatırız onlar gelemez zaten oraya” ifadesini kullandı.

KRT’de Çağlar Cilara‘nın sorularını yanıtlayan Mican hakkında, LGBTİ’lere yönelik daha önce yaptığı tehdit içerikli söylemlerinden dolayı halihazırda hakkında bir dava bulunuyordu. Mican, 26 Haziran 2016’da yapılan 14’ncü Onur Yürüyüşü öncesinde de, “Her şeyi göze aldık, direkt yürüyüşü engelleyeceğiz” demişti. Mican hakkında daha sonra, 6 yıl 1 ay hapis istemiyle dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması, 19 Mayıs’ta görülmüş, Mican hakkında zorla getirilme kararı çıkan duruşma 5 Ekim’e ertelenmişti.

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 16:41
  1. Alperen Ocakları
  2. onur yürüyüşü
  3. lgbti
  4. Kürşat Mican
  5. Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican
  • aliali1 sa önce
    Allah sizden razı olsun.
  • Kemik kıranKemik kıran2 sa önce
    Ne oldu la totoş ...yürütmeyecegiz ........
  • senel otcusenel otcu3 sa önce
    Sonuna kadar alperenlerin yanindayiz buahlaksizliga devlet dur demeli
  • Türk vatandaşı Türk vatandaşı 4 sa önce
    Çek senet işi yapan GARİBAN İNSANLARIN SIRTINDAN GEÇİNEN PİSLİKLER bunlar
  • mehmet İlhanmehmet İlhan5 sa önce
    Hadi lann lavuk..
  • AvniAvni6 sa önce
    Erkek adamın hali başka oluyor.tosun kibi yav..yanniz bu vatandaş milletin evladı yurtlarda,vakıflarda,esirgeme kurumlarında düzülürken ortalıkta görememiştik..LGBTI lilerden bir alacak verecek meselesi olmasın.. Yorumcu ve buna kireçleme destek verenler öyle degilmi .Bak garip guraba çocukları yandı,boğuldu, tecavüze uğradı.. .Tık yoktu nasıl müslümanlık..yani .
  • Kasım Kasım 6 sa önce
    Senin adın Mehmet değil kesin!!!
  • HakikatbinHakikatbin6 sa önce
    İsin içinde her zaman ki gibi oyun var.. Hükümet cok dikkat etmeli. Yeni gezi parki heveslileri her yolu deniyo dikkat. Devletimiz güçlü ve hakim endiselenmeyin
  • Selmani BEKİROĞLUSelmani BEKİROĞLU8 sa önce
    Kardeş bi de isminMuhammet.Adam hepimizin yapması gerekeni yapıyor. Helal olsun...
  • MüslümMüslüm8 sa önce
    Bir de çeçenistan başkanı Kadirovu sevmezik, adam erkekten dönmeleri götürüp ormanda kafasına sıkıyor, bizimkilerin yaptığına bakın.
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