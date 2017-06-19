'Devlet müsaade etse de biz etmeyiz'

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, 25 Haziran’da yapılacak Onur Yürüyüşü’ne ‘izin vermeyeceklerini’ söyledi. “Devlet müsaade etse de biz müsaade etmeyeceğiz. Yürütmeyeceğiz” diyen Mican, “Onlar hangi bölgede yürüyecekse gideriz o bölgeye o caddeyi kapatırız onlar gelemez zaten oraya” ifadesini kullandı.

KRT’de Çağlar Cilara‘nın sorularını yanıtlayan Mican hakkında, LGBTİ’lere yönelik daha önce yaptığı tehdit içerikli söylemlerinden dolayı halihazırda hakkında bir dava bulunuyordu. Mican, 26 Haziran 2016’da yapılan 14’ncü Onur Yürüyüşü öncesinde de, “Her şeyi göze aldık, direkt yürüyüşü engelleyeceğiz” demişti. Mican hakkında daha sonra, 6 yıl 1 ay hapis istemiyle dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması, 19 Mayıs’ta görülmüş, Mican hakkında zorla getirilme kararı çıkan duruşma 5 Ekim’e ertelenmişti.