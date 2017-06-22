Devletten yardım alana iş imkanı geliyor

Sosyal yardım alan kişiyi istihdam eden işverenin sigorta primini ise devlet üstlenecek.

Geçen yıl çıkarılan 6704 sayılı torba yasayla yapılan değişiklik sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca uygulanan nakdi düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde yaşayanlara iş, mesleki eğitim ya da aktif iş gücü programlarında çalışmaları teklif edilecek. Bu teklifleri haklı bir neden olmaksızın üç kez kabul etmeyenlerin yardımları, bir yıl süreyle kesilecek. İş teklifi veya mesleki eğitim veya aktif iş gücü program teklifi 18 yaşını doldurmuş, 55 yaşından gün almamış kişilere yapılacak.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

İŞKUR, devlet yardımlarından yararlanan üç milyona yakın hanede çalışabilir durumda olan kişileri durumlarına uygun işlere yönlendirecek. Mesleki eğitime veya diğer aktif işgücü programlarına tabi tutacak. Teklif edilecek iş, mesleki eğitim veya diğer aktif işgücü programları ilçe belediyesi için ilçe sınırı; büyükşehir belediyesi için işyeri servis aracı veya en fazla şehir içi iki toplu taşıma aracıyla ulaşım sağlanabilen il sınırı dahilinde olacak. Ancak kişinin istemesi halinde farklı il veya ilçelerde de istihdam edilebilecek.

ENGELLİLER, YAŞLILAR, ÇOCUKLU KADINLAR HARİÇ 1.8 MİLYON KİŞİ

Devletin sosyal yardımlarından yararlanan kadınlardan çocuğu olanlar ile sürekli hastalığı bulunan veya çalışmasına engel durumu bulunanlar Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından tespit edilecek. Bu kişiler ‘çalışamaz’ olarak nitelendirilerek İŞKUR’a kayıtları yapılmayacak.

Yaşlılar, engelliler, çocuklar düşüldükten sonra bu hanelerde yaklaşık 1 milyon 800 bin civarında çalışabilecek kişi bulunduğu tahmin ediliyor.

HANGİ İŞVERENLER YARARLANABİLECEK?

Yoksulu işe alan işverenin sigorta priminin devlet tarafından karşılanabilmesi için yoksul kişileri 26 Nisan 2016 ve sonrasında işe almış olması gerekiyor. Ayrıca son bir yıl içinde tahakkuk eden sigorta primlerini düzenli ödemiş olması, kayıtsız çalışanı bulunmaması, ödeme süresi geçmiş sigorta primi, idari para cezası gibi borçlarının olmaması gerekiyor.

Bir yıl süreyle bu destekten yararlanmak isteyen işverenler, e-Bildirge sistemi üzerinden ya da SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemleri ile başvuruda bulunacak.

Teşvikten yararlanma süresi Bakanlar Kurulu kararıyla bir yıldan iki yıla çıkarılabilecek.

1 OCAK’TAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

İş teklifini üç kez beğenmeyen yoksulların, devlet yardımlarının bir yıl süreyle kesilmesine ilişkin yönetmeliğin uygulaması ise 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlayacak.