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Devlet-i Aliyye topraklarında kurulan 64 devlet

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye 22 milyon kilometrekare ile muazzam bir imparatorluktu. En geniş sınırları baz alınırsa Osmanlı toprakları üzerinde kurulan tam 64 ayrı devlet vardır. Dünyada şuan 200 devlet olduğunu hatırlarsak, Dünya ülkelerinin %32'sini yönetiş bir devletten söz ediyoruz. İşte o devletlerin tam listesi...

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:12
Devlet-i Aliyye topraklarında kurulan 64 devlet

Ayrıca bu ülkelerin birçoğu bugün Dünya petrol devleri. Eger Osmanlı 100 yıl daha yaşasaydı, petrol geliri yıllık 800 milyar dolar gibi astronomik bir rakam olacaktı. Bunu Osmanlının düşmanları 100 yıl önceden görüp Osmanlıyı parçalamışlardır. Osmanlının parçalanmasının en büyük sebeplerinden biri pek bilinmese de aslında barındırdığı muazzam petrol hazineleridir.

Avrupa:
 
      1.Türkiye
      2.Bulgaristan (545 yıl)
      3.Yunanistan (400 yıl)
      4.Sirbistan (539 yıl)
      5.Karadag (539 yıl)
      6.Bosna-Hersek (539 yıl)
      7.Hirvatistan (539 yıl)
      8.Makedonya (539 yıl)
      9.Slovenya (250 yıl)
    10.Romanya (490 yıl)
    11.Slovakya (20 yıl) Osmanlı adı:Uyvar
    12.Macaristan (160 yıl)
    13. Moldova (490 yıl)
    14.Ukrayna (308 yıl)
    15.Azerbaycan (25 yıl)
    16.Gurcistan (400 yıl)
    17.Ermenistan (20 yıl)
    18.Guney Kıbrıs (293 yıl)
    19.Kuzey Kıbrıs (293 yıl)
    20.Rusya ‘nin güney toprakları (291 yıl)
    21.Polonya (25 yıl)-himaye- Osmanlı adı: Lehistan
    22.Italya ‘nin güneydoğu kiyıları (20 yıl)
    23.Arnavutluk (435 yıl)
    24.Belarus (25 yıl) -himaye-
    25.Litvanya (25 yıl)-himaye-
    26.Letonya (25 yıl) -himaye-
    27.Kosova (539 yıl)
    28.Voyvodina (166 yıl) Osmanlı adı: Banat Asya
 
Asya
 
    29.Irak (402 yıl)
    30.Suriye (402 yıl)
    31.İsrail (402 yıl)
    32.Filistin (402 yıl)
    33.Urdun (402 yıl)
    34.Suudi Arabistan (399 yıl)
    35.Yemen (401 yıl)
    36.Umman (400 yıl)
    37.Birleşik Arap Emirlikleri (400 yıl)
    38.Katar (400 yıl)
    39.Bahreyn (400 yıl)
    40.Kuveyt (381 yıl)
    41.Iranın bati toprakları (30 yıl)
    42.Lübnan (402 yıl)
 
 Afrika
 
    43.Mısır (397 yıl)
    44.Libya (394 yıl) Osmanlı adı:Trablusgarp
    45.Tunus (308 yıl)
    46.Cezayir (313 yıl)
    47.Sudan (397 yıl) Osmanlı adı: Nubye
    48.Eritre (350 yıl) Osmanlı adı: Habes
    49.Cibuti (350 yıl)
    50.Somali (350 yıl) Osmanlı adı: Zeyla
    51.Kenya sahilleri (350 yıl)
    52.Tanzanya sahilleri (250 yıl)
    53.Cad’in kuzey bölgeleri (313 yıl) Osmanlı adı: Resade
    54.Nijer’in bir kısmı (300 yıl) Osmanlı adı: Kavar
    55.Mozambik ‘ in kuzey toprakları (150 yıl)
    56.Fas (50 yıl) -himaye-
    57.Bati Sahra (50 yıl) -himaye-
    58.Moritanya (50 yıl) -himaye-
    59.Mali (300 yıl) Osmanlı adı: Gat kazası
    60.Senegal (300 yıl)
    61.Gambiya (300 yıl)
    62.Gine Bissau (300 yıl)
    63.Gine (300 yıl)
    64.Etiyopya’ nın bir kısmı (350 yıl) Osmanlı adı: Habeş

Kaynak: wikipedia

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 16:12
  1. Devlet-i Aliyye
  2. Devlet-i Aliyye toprakları
  3. Osmanlı Devleti
  4. Osmanlı toprakları
  5. 64 devlet
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