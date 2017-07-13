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Devlet hastanesinde intihar girişimi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin teras bölümüne çıkan işsiz 30 yaşındaki Mümin G. intihar girişiminde bulundu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:18
Devlet hastanesinde intihar girişimi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden Mümin G., girdiği bunalım sonucu 4 katlı binanın terasında intihar girişiminde bulundu. Mümin G.yi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen hastane görevlilerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinden sigara isteyen genç, istediği ilaçların yazılmasını istedi. İlaçların yazılmasının ardından ikna edilen Mümin G. güçlükle indirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 14:18
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