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Devlet hastanelerinde hacamat tedavisi

5000 yıllık geçmişi olan ve vücudun belli bölgesinden kirli kanın çıkarılması olarak bilinen hacamat tedavisi devlet hastanelerinde uygulanmaya başlandı. “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları” adıyla yayınlanan yönetmelik sonrası hacamat, ilk olarak Bağcılar Devlet Hastanesi'nde hastalara uygulandı.

Devlet hastanelerinde hacamat tedavisi
Eklenme: 30 Aralık 2016, 14:23
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Sağlık Bakanlığı'nın geleneksel tıbbın merdivenaltında sağlıksız koşullarda uygulanmasının önüne geçmek amacıyla 2 yıl önce “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" adıyla yayınladığı yönetmelik sonrasında başlayan uygulama, Ankara, Kayseri ve İstanbul'da gerçekleştirilmeye başlandı. İstanbul'da ilk ve tek olan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi" 4 ay önce tamamlandı ve 1 aydır faaliyette.

Habertürk'te yer alan habere göre; merkezde, toplam 15 geleneksel tedavi yönteminden akunpunktur, kupa, sülük, larva (kurtçuk larvalarıyla tedavi), fitoterapi (bitkisel ilaçla tedavi) mezoterapi ve hipnoz yöntemleri de uygulanıyor. Kliniğe 1 ay içinde 200'ü aşkın hasta başvurdu. Genellikle migren, depresyon ve bel fıtığı rahatsızlığı olanlar müracaat ediyor. SGK, geleneksel ve alternatif tedavi için hastanelere ödeme yapmıyor. Uygulama devlet güvencesinde yapıldığı için özel hastanelere göre tedavi ücretleri daha düşük tutulmuş. Seansı 40-75 TL arasında. Bu ücret özel hastanelerde 150 TL'den başlıyor.

"Daha çok kadınlar geliyor"

Gelen hastaların yüzde 60'ının kadın olduğunu belirten merkez yöneticisi Dr. Kanat Tayfur, “Genelde migren, depresyon, eklem ağrıları için geliyorlar. Otizm, davranış bozukluğu ve hiperaktivitesi olan çocuklara da tedavi uyguluyoruz. Migren tedavisinde akupunktur iğneleri ve pelin otundan yararlanıyoruz. Hastanın önce hikâyesini dinleyip bir program çıkarıyoruz. Ağrı noktalarına iğnelerle negatif basınç yapıyoruz. Kupa yani hacamat tedavisiyle de yine ağrı noktalarına hava basıncı yapıp vücuttaki kirli kanı çekiyoruz" diye konuştu.

Merkezde müzikle tedavi de yapılıyor. Müzik, polikliniğe giden hastanın hastalığına ve burcuna göre değiştiriliyor. Depresyon ve migren hastaları için Uşşak makamı çalınıyor, bu makam hastalarda sakinlik ve gevşeme sağlıyor. Poliklinikte ayrıca Türkiye'de yetişen 110 endemik bitkinin sergisi de yapılıyor.

"Migren ağrılarım azaldı"

Merkeze giden 42 yaşındaki Hayriye Oğuzhan, 11 yıldır haftanın 6 günü migren ağrılarıyla yaşadığını söyledi. Bu zamana kadar ilaç tedavisini gördüğü kaydeden Oğuzhan, 1 hafta önce merkeze giderek tedaviye başladığını belirtip 4 seansta ağrılarının azaldığını ifade etti.

 
EtiketlerİstanbulTürkiyeKayseriSağlık BakanlığıAnkaraAğrıSGKBağcılarHabertürk
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Esra dilara

Lütfen her şehir hastahanesinde uygulama olsun

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İbrahim

Her il veya ilçedebir hacamat merkezi kurulmasını diliyorum devlet tarafından kontrolü bir şekilde yapılabilir arbistanda gormuştum devlet dışında hiç birözel salık merkezinde yapılmaz

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