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Devlet erkanı kırmızı dipli mumla Kırkpınar’a davet edildi

Edirne Valisi Günay Özdemir ve Belediye Başkanı Recep Gürkan,10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine devlet erkanını davet etmek üzere Ankara’ya gittiler.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:31
Devlet erkanı kırmızı dipli mumla Kırkpınar’a davet edildi

Edirne Valisi Günay Özdemir ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ı makamında ziyaret ederek Kırkpınar’a davet ettiler.

Vali Özdemir ve Belediye Başkanı Gürkan, ziyaret ettikleri devlet erkânına Kırkpınar’ın davet simgelerinden olan kırmızı dipli mum armağan etti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:31
  1. Edirne
  2. Ankara
  3. Mehmet Müezzinoğlu
  4. Akif Çağatay Kılıç
  5. Süleyman Soylu
  6. Çal
  7. Recep Gürkan
  8. Kırkpınar
  9. Veysel Eroğlu
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