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Devlet erkanı Anıtkabir'de

Devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

29 Ekim 2017 Pazar 10:41
Devlet erkanı Anıtkabir'de

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara’da düzenlenen törenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir’i ziyaretiyle başladı. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, aralarında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, başbakan yardımcıları, bakanlar ve yüksek yargı organlarının başkanlarının bulunduğu heyet Aslanlı Yol’dan yürüdü.

Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan deftere şunları yazdı: "Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünü bu büyük heyecanla idrak ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti her satırı kahramanlıklarla dolu çetin mücadelenin eseridir. Cumhuriyetimize hayat veren ruh bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz demokrasi destanı olarak geçen şanlı direniş, bu ruh ve iradenin tüm ülke sathındaki halidir. Tüm gazilerimizin hatıralarını saygı ile yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. cumhuriyet bayramımız kutlu olsun."

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 10:41
  1. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
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