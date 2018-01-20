Devlet CASA’lara karşı uyarılmış

Akit, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan CASA uçaklarının teknik durumlarına ilişkin önemli teknik bilgilere ulaştı.

Dünya genelinde kullanımda olduğu son çeyrek asırda CN-235 modelinin 270 adet olan toplam üretimin 59 adetle en önemli kullanıcısı olan Türkiye’nin bu uçakların bakımına ilişkin sertifikaya ancak 2015 yılında sahip olabildiği; Airbus firmasından alınan sertifika ile uçakların basit bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilirken, ortaya çıkan modernizasyon ihtiyacının henüz nasıl karşılanacağının belirsizliğini koruduğu öğrenildi.



Mühendisler uyarmış



Bu arada havacılık alanında önemli tecrübeye sahip uçak mühendislerinin de içinde bulunduğu bir teknik ekibin, uzun süredir CN-235’lere ilişkin yetkililere önemli uyarı ve bilgilendirmelerde bulundukları; ancak bürokrasideki bir ekip tarafından bu mesajların ilgili yerlere iletilmediği de ortaya çıktı.



Son 25 yıldaki toplam 270 adet olan üretimin dünya genelinde yaklaşık yüzde 25’i (60 civarı) düşen CN-235 modelinin en önemli kullanıcısı olan Türkiye’nin, bu uçakların bakım sertifikasına sahip olmasına rağmen, hava ikmal bakım merkezlerinde yeterli hangar, teknik eleman ve imkanlar bulunmaması sebebiyle elindeki uçakların bakımını gereğince yerine getiremediği de iddialar arasında.

OSMAN YİĞİT / ANKARA