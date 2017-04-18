% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
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HAYIR23.777.091 OY

Devlet büyüklerine hakaretten 6 kişiye gözaltı

İzmir'in Konak İlçesinde referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından sevinç gösterilerinde bulunmak üzere araçlarıyla tura çıkan bir grup AK Parti'linin önünü kesip devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Devlet büyüklerine hakaretten 6 kişiye gözaltı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 12:49

Alsancak Semti 1'inci Kordon'da referandumda 'Evet' çıkasını kutlayan ve araçlarıyla şehir turu atıp sevinç gösterisinde bulunan bir grup AK Partili'nin önünü, iddiaya göre başka bir grup kesti. Devlet büyüklerine ile gruptakilere hakaret ettiği öne sürülen gruptakiler, daha sonra uzaklaştı. Şikayet üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından bu kişilerin kimliklerini belirleyen polis, dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 
EtiketlerizmirreferandumAK Partihakaretgözaltı
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 12:49
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