Devlet başkanının kızı gözaltında

2014 yılında babasıyla ters düştükten sonra ortadan kaybolan ve zehirlendiği iddiaları dahil birçok spekülasyona konu olan Gülnara Kerimova'nın gözaltına alındığı açıklaması Özbekistan Başsavcılığı'ndan yapıldı.

Kerimova'nın dolandırıcılık, kara para aklama, yolsuzluk ve zimmete para geçirme gibi suçlarla suçlandığı belirtildi. 45 yaşındaki Kerimova'nın, İsviçre, İsveç, İngiltere, Fransa, Letonya, İrlanda, Malta, Almanya, İspanya, Rusya, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan toplam değeri 1.5 milyar euroyu bulan malvarlığının dondurulması için girişimlerin başladığı ifade edildi.

Özbekistan'ı 27 yıl boyunca demir yumrukla yöneten ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İslam Kerimov'un büyük kızı olan Gülnara Kerimova, babasının görev yaptığı dönemde, güçlü bir iş kadını ve politikacı olarak görülüyordu. Gülnara Kerimova'nın babasının halefi olabileceği düşünülüyordu.

2014'ten bu yana İsviçreli savcılar tarafından soruşturulan Gülnara Kerimova, o tarihlerde ortadan kaybolmuş ve bir daha nerede olduğuna dair haber alınamamıştı.

İslam Kerimov'un diğer kızı Lola Kerimova ise Özbekistan'ın UNESCO elçisi olarak 2008'den bu yana görev yapıyor.