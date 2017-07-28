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Devlet başkanının kızı gözaltında

2014'ten bu yana İsviçreli savcılar tarafından soruşturulan Özbekistan eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un en büyük kızı Gülnara Kerimova gözaltına alındı

28 Temmuz 2017 Cuma 15:26
Devlet başkanının kızı gözaltında

2014 yılında babasıyla ters düştükten sonra ortadan kaybolan ve zehirlendiği iddiaları dahil birçok spekülasyona konu olan Gülnara Kerimova'nın gözaltına alındığı açıklaması Özbekistan Başsavcılığı'ndan yapıldı.

Kerimova'nın dolandırıcılık, kara para aklama, yolsuzluk ve zimmete para geçirme gibi suçlarla suçlandığı belirtildi. 45 yaşındaki Kerimova'nın, İsviçre, İsveç, İngiltere, Fransa, Letonya, İrlanda, Malta, Almanya, İspanya, Rusya, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan toplam değeri 1.5 milyar euroyu bulan malvarlığının dondurulması için girişimlerin başladığı ifade edildi.

Özbekistan'ı 27 yıl boyunca demir yumrukla yöneten ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İslam Kerimov'un büyük kızı olan Gülnara Kerimova, babasının görev yaptığı dönemde, güçlü bir iş kadını ve politikacı olarak görülüyordu. Gülnara Kerimova'nın babasının halefi olabileceği düşünülüyordu.

2014'ten bu yana İsviçreli savcılar tarafından soruşturulan Gülnara Kerimova, o tarihlerde ortadan kaybolmuş ve bir daha nerede olduğuna dair haber alınamamıştı.

İslam Kerimov'un diğer kızı Lola Kerimova ise Özbekistan'ın UNESCO elçisi olarak 2008'den bu yana görev yapıyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 15:26
  1. İslam Kerimov
  2. Özbekistan
  3. UNESCO
  • KerimcanKerimcan56 dk önce
    Tatlı tatlı yemenin acı acı böğürmesi olurmuş.1,5 milyar yevro ne demek.Gözüne dizine dursun ki durmuş gibi.Milletin yetimin malını zimmetine geçir.Baban kral olsada sonun azap işte.Narı ateşinde gül şimdi
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