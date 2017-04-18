Devlet Başkanından orduya 'sokağa çıkın' emri!

Venezüella’da Kongre’nin yetkilerinin Yüksek Mahkeme tarafından alınmasına yönelik kararının, bu karardan geri adım atılmasına karşın, ardından başlayan protestolar nedeniyle Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan ‘ordunun sokağa çıkması’ için emir verdi.



Maduro, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında “(Pazartesi günü) İlk kalk borusundan, ilk horoz ötüşünden itibaren, Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri sokaklarda olacak… Çok yaşa Bolivar devrimi!” ifadelerini kullandı. Muhalifleri ‘vatan haini’ olarak niteleyen Maduro, bu kararının ordunun ‘onur, birlik ve devrime bağlılığını’ gösterdiğini belirtti.

PADRINO: VENEZÜELLA ORDUSU, MADURO’YA KOŞULSUZ OLARAK BAĞLI

Devlet televizyonu da Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino’nun görev yapan askerleri izlediği sırada kaydedilen görüntüleri yayınladı. Ancak bu sabah sokağa çıkan başkent Caracas sakinleri, sokaklarda devriye görevi yapan askerleri göremedi.

Öte yandan Padrino’dan dikkat çekici bir açıklama da geldi. Padrino, ‘ordunun Maduro’ya koşulsuz bağlı olduğunu doğruladı.’