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Devlet başkanı emekli maaşından oldu

Brezilya’da Sao Paulo eyaleti yetkilileri, yaşadığını resmi olarak kanıtlamadığı için eski eyalet savcısı olan Devlet Başkanı Michel Temer’e maaşını ödemeyi kesti.

02 Şubat 2018 Cuma 17:35
Devlet başkanı emekli maaşından oldu

Telam ajansının aktardığına göre, Sao Paulo eyaleti yetkilileri, yaşadığını resmi olarak kanıtlamadığı için Devlet Başkanı Michel Temer'e, emekli maaşını ödemeyi durdurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in yaşadığını göstermek için gerekli belgeleri eylül ayında sunması gerekiyordu. Ancak Temer'in işlemleri yapmaması nedeniyle kasım ve aralık ayında 45'er bin real olan (15 bin dolar) maaş ödemesi yapılmadı.

Brezilya devlet başkanlığı, durumu vakit yetersizliğiyle açıkladı.

Temer 1999 yılında Sao Paulo savcılığı görevinden emekli olmuştu.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:35
  1. Sao Paulo eyaleti
  2. Michel Temer
  3. Brezilya
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