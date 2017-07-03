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Devlet başkanı açıkladı: Asgari ücrete yüzde 50 zam

Venezuela'da, devlet başkanı Nicolas Maduro, derinleşen ekonomik krizle mücadele kapsamında asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını açıkladı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:02
Devlet başkanı açıkladı: Asgari ücrete yüzde 50 zam

Devlet Başkanı Nicolas Maduro asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını açıkladı.

3. ZAM

Enflasyonun şimdiye kadar hiç görülmemiş rakamlara ulaştığı ülkede, 2017’de asgari ücrete yapılmış üçüncü zam oldu.

SOKAKLAR ALEV ALEV

Öte yandan sokak eylemlerine ara vermeyen Maduro karşıtı sağ muhalefet, Maduro ve Kurucu Meclis karşıtı bir plebisit çağrısı yapmaya hazırlanıyor.

ENFLASYON YÜZDE 274

Maduro, zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğunu söyledi.

Yıllık enflasyonun yüzde 274 olduğu ülkede ocak ve mayıs aylarında asgari ücrete iki kez zam yapılmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:02
  1. Nicolas Maduro
  2. asgari ücret
  • Osmanlı Tekrar 2099Osmanlı Tekrar 209926 dk önce
    Türkiye Cumhuriyeti Devletini anlamıyorum biz ve bizim gibi ülkelerin gelişmesi için kendi tarzımız da ülkelerle ticareti ve siyasi ilişkileri artırmamız bizim lehimizedir. Zaten Abd Ab Rusya Çin Japonya gibi ülkelerle Ticaret yapıyorsun ama bunlar zaten yatırıma Ticarete ve paraya doymuş ülkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2. 3. 4. Ülkelerle siyasi ve ticari ilişkilerini geliştirmesi daha olumlu seyrettirecektir. Örnek Venezuela Türkiye'ye zamanında bir teklif yapmıştı Bize konut yapın Bizde size karşılığında petrol verelim demişti sonu ne oldu bilmiyorum şimdi bu teklif değerlendirmeye alınmadıysa Türkiye için bir zarar değil mi Nedir yani bu Abd Ab sevdası anlamak güç. Daha fazla Orta; Güney Latin Amerika ile Afrika Kıtasının elden bırakmamak şartıyla Tamamıyla Balkanlar ve Doğu Avrupa ile Kafkasya ile Ortadoğunun Tamam'ı ile İran ile Asya ve Okyanusya ülkelerinin Tamam'ı ile olması gerekiyor işte o zaman daha güçlü ve büyük olunur
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