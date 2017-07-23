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Devlet Bahçeli'yi hiç böyle görmediniz

Takım elbiseyle görmeye alıştığımız MHP Lideri, eşofmanlarıyla vatandaşlarla sohbet ederken görüntülendi.

23 Temmuz 2017 Pazar 17:08
Devlet Bahçeli'yi hiç böyle görmediniz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, havaların ısınmasıyla birlikte yeni bir kombin yapmıştı.

YENİ KOMBİNDEN SONRA EŞOFMANLI BAHÇELİ

Lacıvert pantalon, mavi beyaz bir ceket ile mavi kravatla objektiflere poz veren MHP Lideri, bu kez de eşofmanla görüntülendi.

GÜNDE EN AZ 3 KM YÜRÜYOR

Sağlıklı bir yaşam için günde en az 3 kilometre yürümeye çalışan Devlet Bahçeli, yürüyüşte karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmiyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 17:08
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