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Devlet Bahçeli'den sert Afrin çıkışı: Mutlak surette...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Teröristler nerede ise oraya girilmeli, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakılmamalıdır. Öncelikle Afrin mutlak surette temizlenmelidir' dedi

06 Ocak 2018 Cumartesi 08:27
Devlet Bahçeli'den sert Afrin çıkışı: Mutlak surette...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesince Galleria Festival Alanı'nda düzenlenen "1071 Proje ve Hizmetin Açılış ve Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, hem Türkiye'de hem de komşu coğrafyalarda olağanüstü gelişmelerin yaşandığını söyledi.

ŞER CEPHESİ TACİZLERİNİ SIKLAŞTIRMIŞTIR

Barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için çabalayanlarla, savaş ve kaosu hakim kılmak isteyenlerin adeta çatıştığını ifade eden Bahçeli, "Bölgede huzur ve refahı yakalamak isteyen ülkelerin karşısında dış müdahalelerle kriz ve karışıklıklar çıkarmaya çalışan, küresel güçlerin varlığı alenileşmiştir. İnsanlığı istikrarsızlığa, yer küreyi huzursuzluğa itmek için yoğun faaliyet gösteren sapkın eğilimler, şer ve şiddet cephesi tahrik ve tacizlerini sıklaştırmıştır." dedi.

Suriye'de yaşanılan durumu anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ne var ki PKK/PYD terör örgütü ABD'nin himayesinde Suriye'nin yaklaşık olarak dörtte birini işgal etmiştir. Ülkemizin gösterdiği haklı hassasiyet çerçevesinde PKK/PYD'nin Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabalarının dışında tutulması şimdilik dikkate alınmıştır. Görünen budur. Fakat ABD yönetimi DEAŞ bahanesiyle silahlandırmayı sürdürdüğü PKK/PYD'yi hala kollamaktadır. Yeni silah sevkiyatlarıyla bu terör örgütünü desteklemeye canla, başla devam etmektedir. Güney sınırlarımız boyunca dengeler öylesine sarsılmıştır ki, Türkiye açıkça tehdit edilmekte, terör örgütleri zehir saçmaktadır.

AFRİN MUTLAK SURETTE TEMİZLENMELİDİR

Kandil’in yanında, bilhassa Afrin, Cezire, Kobani, Tel Abyad, Münbiç insanlık düşmanlarının denetim ve kontrolündedir. Türkiye'nin bekasını müdafaa maksadıyla, vatan topraklarının mücavir alanlarında tek bir terör örgütünün varlığına bile asla izin verilmemelidir. Teröristler nerede ise oraya girilmeli, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakılmamalıdır. Öncelikle Afrin mutlak surette temizlenmelidir"

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 08:27
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