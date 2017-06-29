Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e gönderme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MYK toplantısında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİ FATİHA OKUYANLAR, O ZAMANLAR FETULLAH'IN MEKTUPLARINI OKUYORDU"

Toplantıda partililere seslenen Bahçeli, Meral Akşener'in kurultay sonrası açıklamalarına cevap verdi.

Kurultay iptali sonrası,"Adaletin ruhuna Fatiha" yorumunda bulunan Akşener'e, MHP lideri "Son karar bizim lehimize çıktı ancak daha önce de onların lehine çıkan kararlar vardı. Şimdi adaletin ruhuna Fatiha okuyanlar, o zaman her halde Fetullah Gülen'in mektuplarını okuyordu." şeklinde tepki gösterdi.