Devlet Bahçeli'den 'Kürt seçmen' açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, “''2019'un anahtarı Kürt seçmendir.'' diyen Bahçeli, ''Milli ittifakı çekemeyenler Kürt kardeşlerimizi tahrik etmeye çalışmaktadır. Milli ittifakı yıpratmak için kalemini silah gibi kullananlar var. MHP'yi kim Kürt düşmanı gösteriyorsa haindir. Sütünde haram kanında irin vardır.'' ifadelerini kullandı.