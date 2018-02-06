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Devlet Bahçeli'den dikkat çeken Münbiç operasyonu açıklaması

Münbiç'te Türk askerliyle Amerika askerinin karşı karşıya gelme ihtimali üzerine gelen bir soruya cevap veren MHP Lideri, "Geri adım olmaz bizde." dedi.

06 Şubat 2018 Salı 08:46
Devlet Bahçeli'den dikkat çeken Münbiç operasyonu açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, başarılı bir şekilde devam ediyor.

Mehmetçik Afrin'e doğru kararlı bir şekilde ilerlerken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ikinci adım olarak gösterilen Münbiç hazırlığını değerlendirdi.

"TÜRK ORDUSU YENİ BİR DENGE KURAR"

Mersin'deki temaslarının ardından dönüş yolunda gazetecilere konuşan MHP Lideri, "Türk ordusunun Münbiç'e girmesinin sonucu ne olabilir?" sorusunu, "Türk ordusunun girmesi bütün dengeleri bozar, yeni bir denge kurar. O dengenin de esasları, sac ayakları Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarıdır. Afrin’in sonucu alınmalıdır. Coğrafya dersine alışmış bazı tartışmacılar her gün televizyonlarda harita üzerinde çalışıyorlar, biz de oradan öğreniyoruz. Afrin’in nerede olduğunu yeni yeni bilenler var." yanıtını verdi.

"GERİ ADIM OLMAZ BİZDE"

Devlet Bahçeli, "Türkiye’de ABD’yi sahada hedef alabilir mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "ABD’nin YPG/PYD’yi silahlandırma gibi yaklaşımlardan vazgeçmesi lazım. Türkiye’nin hedef alıp almamasından önce Türkiye’nin kat ettiği mesafelerden dönüş olmaz. Geri adım olmaz bizde."

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 08:46
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