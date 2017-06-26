Devlet Bahçeli'den CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Terör örgütü PKK çukur kazmak suretiyle orada birçok askerimizi ve polisimizi şehit etmiştir. Güvenlik güçlerimiz teröristleri temizlemiştir. Bir de 15 Temmuz alçak darbe girişimi olmuştur. FETÖ ve PKK'ya karşı mücadele hiç durmadan ilerlemelidir.

15 Temmuz vahşice bir olay yaşanmıştır. 241 vatan evladı şehit olmuştur. 2 bin gazimiz vardır.

OHAL devam etmelidir. ;OHAL kararlaları devam etmelidir. OHAL kalksın diyenler 15 Temmuz darbe girişiminin yanında olanlardır.

15 Temmuz gerçekleşse Türkiye'de Meclis mi kalacaktı? 15 Temmuz gerçekleşmiş olsa adaletten bahsetmek mümkün mü olacaktı?

Bu tür durumda adaletin yeri neresi olacaktı? Maltepe mi Ankara mı olacaktı?

CHP kendine çeki düzen vermelidir.Gösteri yapmayı bıraksın?