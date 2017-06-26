Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Devlet Bahçeli'den CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na sert sözler

MHP lideri Devlet Bahçeli partililerle bayramlaşma töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 14:50
Devlet Bahçeli'den CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Terör örgütü PKK çukur kazmak suretiyle orada birçok askerimizi ve polisimizi şehit etmiştir. Güvenlik güçlerimiz teröristleri temizlemiştir. Bir de 15 Temmuz alçak darbe girişimi olmuştur. FETÖ ve PKK'ya karşı mücadele hiç durmadan ilerlemelidir. 

15 Temmuz vahşice bir olay yaşanmıştır. 241 vatan evladı şehit olmuştur. 2 bin gazimiz vardır. 

OHAL devam etmelidir. ;OHAL kararlaları devam etmelidir. OHAL kalksın diyenler 15 Temmuz darbe girişiminin yanında olanlardır. 

15 Temmuz gerçekleşse Türkiye'de Meclis mi kalacaktı? 15 Temmuz gerçekleşmiş olsa adaletten bahsetmek mümkün mü olacaktı? 

Bu tür durumda adaletin yeri neresi olacaktı? Maltepe mi Ankara mı olacaktı? 

CHP kendine çeki düzen vermelidir.Gösteri yapmayı bıraksın?

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 14:50
  1. devlet bahçeli
  2. SİYASET Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burak Yılmaz'dan Çinli oyuncuya şok hareket!
    1. Burak Yılmaz'dan Çinli oyuncuya şok..
    2. Tarlabaşı'na büyük operasyon!
    3. Abdüllatif Şener'den 'yürüyüş' kararı!
    4. FETÖ'den Kandil'e burs
    5. Bayramda acı bilanço: 51 ölü, 284..
    6. Canlı yayın yaparken kaza yaptılar!
    7. El Bab'da bayram namazı! Zekai Paşa da..
    8. Saadet'in HDP ziyaretinde şaşırtan..
    9. Bakan Nabi Avcı'yı yıkan haber
    10. Diyarbakır ayağa kalkmıştı! Eşgali..
    11. Karadeniz’deki PKK’lı teröristler ve..
    12. Duvarda asılı tüfek düşünce boynundan..
    13. Kahreden gerçek ortaya çıktı
    14. Askeri araç devrildi: 1 şehit!
    15. Bolu'da Kılıçdaroğlu'na soğuk duş!
    16. CHP sapkın yürüyüşü üzerine aldı
    17. En fazla saldırı onlara! Aralarında..
    18. Tatilciler erken dönüyor
    19. Alman Polisi, Türk ailenin bayramını..
    20. Üst geçitten atlamaya çalışan kız işte..
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…