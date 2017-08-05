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Devlet Bahçeli'den Ayhan Oğan'a çok sert tepki

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan'ın 'Yeni bir devlet kuruyoruz' açıklamalarına MHP lideri Devlet Bahçeli'den yanıt geldi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:44
Devlet Bahçeli'den Ayhan Oğan'a çok sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter üzerinden yaptığı açıklamada: Bir müptezel durduk yere yeni bir devletten bahsetmiştir. Doğrusunu isterseniz, bu meçhul ve müphem şahsiyetin hezeyanını ciddiye almak, dikkate değer bulmak beyhudedir, emek ve zaman israfıdır. Neymiş; 15 Temmuz’dan sonra yeni bir devlet kuruluyormuş. Başka, 'beğensek de beğenmesek de kurucusu Sayın Erdoğan'mış'. Elbette bu vahim iddialara Sayın Cumhurbaşkanı’nın öncelikle cevap vermesi en doğru ve akılcı olanıdır. Nitekim devletin başı bellidir.

ATATÜRK BÜSTÜNE SALDIRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde, tahrayla Atatürk büstüne saldırıyla ilgili "Mezkur alçak provokasyon haklı ve meşru bir infial ve tepkinin önünü açtı. Unutulmasın ki Atatürk; Türkiye’dir, Cumhuriyet’tir, devlettir. Aziz Atatürk Türk milletinin ortak ve kurucu değeridir. Kurtuluşun lideri, kuruluşun mihveridir. İnkarcılar ise hıyanetin hizmetkarlarıdır" dedi.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:44
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