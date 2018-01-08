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Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...

Bahçeli: "Abdullah Gül'ün 'Ben adayım' diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın, solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır."

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:14
Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli Abdullah Gül'ün adaylığı iddialarıyla ilgili olarak

ABDULLAH GÜL'E UYARI: DOLDURUŞA GELME

(Abdullah Gül'ün adaylığı iddiaları) Sayın Abdullah Gül Bey, AK Parti içinde özel ve önemli yeri olan bir şahsiyettir. Recep Tayyip Erdoğan ve parti kurucuları ile önemli çalışmaları olmuştur. Cumhurbaşkanı olmuştur. Bugünkü konjonktürde herhangi bir engelleyici yanlışı yaşamamasında fayda var. Adayım diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın solun dolduruşuna gelmemesi lazım.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 12:14
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